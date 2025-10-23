Capacitación y excelencia: FEHGRA llevó su programa internacional a España e Italia

La Federación desarrolló una agenda académica junto a referentes de la Universidad Complutense de Madrid, Basque Culinary Center y HostMilano, en una experiencia destinada a impulsar la innovación y la competitividad del sector gastronómico argentino.

La Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA) llevó adelante la Edición 2025 del programa “Experiencias Internacionales para Chefs y Empresarios Gastronómicos”, una propuesta de formación de alto nivel que combina contenidos académicos con vivencias en destinos gastronómicos estratégicos de España e Italia.

Organizada por el Departamento de Capacitación y Formación Profesional de FEHGRA, a cargo de la protesorera Belén García Bertone, la iniciativa reafirma el compromiso institucional con el perfeccionamiento profesional y la mejora continua del sector gastronómico argentino.

Formación y actualización en España

Del 5 al 12 de octubre, la delegación participó del VII Seminario de Actualización para Propietarios, Gerentes y Chefs de Restaurantes, diseñado exclusivamente para FEHGRA por Basque Culinary Center (BCC) de San Sebastián, una de las instituciones más reconocidas del mundo en materia de innovación culinaria. Los participantes abordan contenidos sobre marketing, tendencias, innovación, gestión operativa y modelos de negocio.

Como novedad, el programa sumó una jornada académica en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), el 13 de octubre, en el marco de la 2ª edición del Máster en Dirección de Restaurantes de Éxito. Además de reconocidos especialistas, disertaron empresarios referentes que contaron sus experiencias. La agenda en Madrid se completó con una visita técnica y showcooking a la empresa Middleby, que presenta diferentes marcas y soluciones de esta multinacional norteamericana en equipamiento de cocinas profesionales.

Belén García Bertone destacó: “Ya conocíamos la excelencia de Basque Culinary Center y su propuesta académica, que es de altísimo nivel. En esta edición, incorporamos la actividad en la Universidad Complutense, que resultó sumamente enriquecedora. Toda la delegación se mostró muy interesada en los programas que promueven una visión estratégica, criterio gastronómico y vocación de liderazgo, aspectos esenciales para dirigir con éxito en un entorno competitivo y en constante evolución”.

En Madrid, la delegación fue recibida por José Manuel Ponzoa, director del Máster en Dirección de Restaurantes de Éxito de la Universidad Complutense, y José Luis Nieto, presidente del Instituto para el Desarrollo de la Gastronomía y el Turismo de la UCM. Ambos especialistas ofrecieron exposiciones que enriquecieron la jornada con su mirada académica y estratégica sobre el sector.

También se destacaron las presentaciones de Fernando López Hermida, CEO de Lamucca, grupo con 14 restaurantes en España que promueven el concepto “High Low”, basado en la combinación de alta calidad de producto, ambientación cuidada, ubicaciones privilegiadas y precios justos; Manuel Robledo Pozas, presidente y propietario de 5 Xtars Foodservice Group, quien impulsa nuevas cadenas de cafeterías de especialidad y es fundador del ComessGroup, con más de 400 establecimientos en su haber; y Paloma Fang, empresaria madrileña de origen taiwanés y propietaria de Grupo Bellacio, cadena de restaurantes que está revolucionando el concepto de gastronomía oriental en España.

Inmersión gastronómica en Italia

El 16 de octubre, la delegación se trasladó a la Toscana, una de las regiones italianas más emblemáticas por su patrimonio cultural y gastronómico. Allí visitaron la Bodega Castello di Meleto, donde se conjugan historia, turismo, vinos y cocina local.

Del 17 al 21 de octubre, FEHGRA participó en HostMilano 2025, una de las ferias más influyentes del mundo en el ámbito hotelero-gastronómico, que reúne a profesionales, analiza tendencias globales y presenta innovaciones del sector. Durante el evento, los representantes de la entidad mantuvieron un encuentro con Bakri Bouchi, director de la reconocida firma Josper.

El 20 de octubre, la agenda incluyó una visita al Museo Lavazza en Torino, un recorrido interactivo que muestra más de 120 años de historia de la empresa y del desarrollo de una de las marcas de café más reconocidas del mundo.

FUENTE: FEHGRA – Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina