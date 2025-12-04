Capacitación sobre educación y comunicación canina

La Municipalidad de Ushuaia, a través de la Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos y la Dirección de Zoonosis, realizó este sábado 29 de noviembre una nueva jornada gratuita destinada a familias y tutores responsables de animales de compañía. La propuesta, enmarcada dentro del programa “Zoonosis mas cerca” y que se denominó «Ladremos de perros», tuvo lugar en el SUM del KYD, en el barrio Escondido, y reunió a 50 participantes.

La capacitación estuvo a cargo del adiestrador Mariano Acuña, integrante del grupo Alpha K-nine Dog Training, quien brindó herramientas prácticas para fortalecer el vínculo entre las familias y sus perros, mejorar la comunicación, identificar errores frecuentes, promover buenas prácticas de convivencia y abordar problemas comunes de conducta.

Durante el encuentro, la secretaria de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos, Yanira Martínez, destacó “la importancia de generar espacios comunitarios donde cada familia accede a herramientas reales para una convivencia responsable. Nuestra ciudad necesita compromiso y diálogo, y estas actividades fortalecen ese camino”.

Por su parte, el subsecretario de Desarrollo Territorial, Erick García, subrayó que “la tenencia responsable empieza en casa y requiere comprender cómo se comunican nuestros perros. Cada encuentro nos permite acercarnos al territorio, acompañar inquietudes y construir una Ushuaia más segura para todos”.

La jornada formó parte de las acciones sostenidas que impulsa la Dirección de Zoonosis para promover la convivencia equilibrada, prevenir conflictos en la vía pública y acompañar a la comunidad en el marco de la Ordenanza Municipal N.º 4800, que regula la tenencia responsable en la ciudad.