Capacitación de Bomberos Voluntarios de Ushuaia

Once integrantes del “Departamento de Incendios Forestales” de la asociación Bomberos Voluntarios de Ushuaia participaron en una práctica conjunta con personal de la Dirección Provincial de Manejo del Fuego de la provincia.

USHUAIA.- Once integrantes del “Departamento de Incendios Forestales” de la asociación Bomberos Voluntarios de Ushuaia participaron en una práctica conjunta con personal de la Dirección Provincial de Manejo del Fuego de la provincia, donde trabajaron codo a codo con el equipo especializado en las siguientes actividades:

-Se emplazaron bombas forestales para el ataque inicial.

-Se realizó el tendido de líneas de agua sobre el terreno.

-Se llevó a cabo un ataque con kit forestal.

-Se efectuó el repliegue de líneas y equipos forestales.

La capacitación fue cerrada con una charla final donde se intercambiaron aprendizajes, análisis y experiencia.

Desde Bomberos Voluntarios de Ushuaia destacaron que “esta actividad refuerza uno de nuestros pilares institucionales: la colaboración interinstitucional. En una provincia tan comprometida con la protección de sus bosques y espacios naturales como lo es Tierra del Fuego, la articulación entre bomberos voluntarios y unidades especializadas es clave para estar preparados ante un eventual incendio forestal”.

Desde la asociación de Bomberos se expresó el agradecimiento al equipo de la Dirección Provincial de Manejo del Fuego “por su profesionalismo y espíritu de equipo. Y a cada uno de nuestros voluntarios por asumir el desafío con vocación, preparación y entrega”.