Canciller de Cuba declara “emergencia internacional” por medida de EEUU contra la Isla

El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, declaró hoy viernes una “emergencia internacional” por la “amenaza inusual y extraordinaria” que representa la nueva orden ejecutiva del Gobierno de Estados Unidos que busca impedir los envíos de petróleo a la Isla.

LA HABANA (Xinhua/NA).- “El pueblo de Cuba, con la solidaridad de la comunidad internacional, concluye que la situación con respecto al Gobierno de los Estados Unidos constituye una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de todos los países”, escribió el diplomático en la red social X.

Esa amenaza, agregó el canciller, “proviene total o radical de la derecha neofascista anticubana” de Estados Unidos.

Rodríguez refirió que la medida es también un peligro “para la paz y la seguridad internacionales y para la supervivencia de la Humanidad frente a la amenaza nuclear y el cambio climático”, por lo que declaró “una emergencia internacional con respecto a dicha amenaza”.

Unas horas antes, y también en la red social X, el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, denunció “la naturaleza fascista, criminal y genocida de una camarilla que ha secuestrado los intereses del pueblo estadounidense con multas puramente personales”.

El presidente estadounidense Donald Trump emitió el jueves una orden ejecutiva en la que, además de anunciar la aplicación de aranceles contra quienes envían petróleo a la isla, declaró una “emergencia nacional” en virtud de la supuesta amenaza que representa a Cuba para Estados Unidos y el resto de la región.

