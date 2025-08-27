El próximo domingo 31, la Agrupación Atlética Fin del Mundo (AAFM) organizará el 12° Campeonato Provincial de 15 Kilómetros.

RIO GRANDE.- Será a partir de las 9:00 (concentración, 8:30), con salida y llegada en San Martín al 4700, entre Osvaldo Fresedo y Julio De Caro, en San Martín Norte.

El circuito es de 4,982 kilómetros, completándose 3 vueltas, y 54 metros extras. Los pedestristas primero irán rumbo a Chacra IV, girando hacia la izquierda a la altura de Garibaldi/Indira Ghandi, y retomando la avenida, hasta Walter Buscemi, donde volverán a virar hacia la izquierda, para retomar el eje de la prueba.

El dibujo estará parcializado a cada kilómetro, y puestos de hidratación cada 2,5 kilómetros. Simultáneamente se realizará una prueba complementaria, de 5 kilómetros.

El valor de la inscripción será de $15.000 para los 15 kilómetros; y de $10.000 para los 5 kilómetros. En cada prueba se entregarán –respectivamente- medallones y medallas. Informes: (2964) 515886; Facebook: Daniel Antonio Menéndez.