Campaña solidaria del CAAD para su sala de streaming

El Centro de Actividades Alternativas para Personas con Discapacidad (CAAD) de Río Grande continúa avanzando con su campaña solidaria para concretar la construcción de una sala de streaming propia y ya logró reunir $2.411.456, gracias al acompañamiento de la comunidad.

RIO GRANDE.- El proyecto, que nació a partir del entusiasmo y la iniciativa de los propios estudiantes, apunta a alcanzar un objetivo total de 7 millones de pesos, cifra necesaria para adquirir equipamiento tecnológico como cámaras, computadoras, micrófonos y otros recursos indispensables para la producción audiovisual.

Desde la institución explicaron que la futura sala no solo será un espacio creativo, sino también una herramienta clave para la inclusión digital, la formación en nuevas tecnologías y el desarrollo de habilidades con proyección laboral. Allí, los alumnos podrán producir programas, generar contenidos originales y compartir sus ideas, fortaleciendo su participación activa en el mundo digital.

A través del mensaje “Nos ayudás, sigue la campaña”, el CAAD destacó el respaldo recibido hasta el momento y convocó a vecinos, familias y organizaciones a seguir colaborando para acercarse a la meta final.

Quienes quieran sumarse a la iniciativa pueden realizar su aporte solidario mediante el alias caad.30.2025.

“El sueño será posible”, aseguran desde la institución, convencidos de que cada contribución representa un paso más hacia un proyecto que busca transformar oportunidades en inclusión real.