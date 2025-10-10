Camioneros y Unión Santiago juegan el domingo 19

Confirmadas las zonas de la Región Patagónica y confeccionado el fixture, se confirmó que el choque local entre Camioneros y Unión Santiago irá el próximo domingo 19 de octubre en la cancha del Centro Deportivo Municipal a partir de las 16 horas y que hasta el miércoles 15 no se sabrá quienes serán los encargados de impartir justicia en el terreno de juego.

RIO GRANDE.- El mismo día, a lo sumo podrán adelantar para el sábado, los dos elencos de Ushuaia, Mercantil ante Camioneros, restando definir también la terna arbitral y el horario de inicio.

Al no poder jugarse el sábado 25 y el domingo 26 de octubre, habrá una fecha entre semana, será el miércoles 23 donde se disputará la segunda fecha donde Camioneros de esta ciudad deberá visitar la capital provincial para medirse a su homónimo, mientras que Unión Santiago en el Centro Deportivo Municipal recibirá a Mercantil de Ushuaia.

La tercera fecha, Camioneros de Río Grande recibirá a Mercantil, y Camioneros de Ushuaia a Unión Santiago de Río Grande, y desde la cuarta fecha, comenzarán a jugar la segunda rueda, las revanchas de la primera ronda.

En Río Grande Unión hará la veces de local ante Camioneros, mientras que el Ushuaia, el otro Camioneros será anfitrión de Mercantil.

A partir de los resultados alcanzados en las primeras cuatro jornadas, será muy interesante la quinta fecha, dado que podría quedar casi todo definido y en donde el clásico Verde entre los dos conjuntos de Camioneros se roban todas las miradas, dado que en la historia muchas veces se han enfrentado y siempre han dejado todo por la victoria, siendo claro el dominio del Verde riograndense que desde 2019 no sabe lo que no es pasar de ronda, en aquella oportunidad fue tercero de una zona de seis, por detrás de Boxing Club de Río Gallegos y Los Cuervos del Fin del Mundo, cuando jugaron el segundo Federal B, con muchos cambios en relación al anterior (2016) donde lo jugaron sólo seis conjuntos de la Región, en 2019 se subdividió la Región y hubo más participantes y menor nivel.

Esta fecha también será importante para Mercantil que en la capital recibirá a Unión Santiago donde quizás ellos se jueguen una antes de llegar a la fecha final.

Y en la fecha final, Mercantil volverá a ser local y esta vez ante Camioneros de Río Grande, mientras que Unión Santiago en el Centro Deportivo se jugará todo frente a Camioneros de Ushuaia.

Lo malo para esta edición es que las zonas de cuatro elencos, que son diez, sólo clasificarán al ganador, al igual que al ganador de la única zonal de tres equipos que hay, por lo que para llegar al clasificado número doce, se tomará al mejor segundo de todas las zonas de cuatro, una verdadera quimera. Hay que salir primero sí o sí para no depender de nadie.

El Fixture – Zona 2

Primera fecha – 19 de octubre

Camioneros RG vs. Unión Santiago

Mercantil vs. Camioneros Ush.

Segunda fecha – 23/24 de octubre

Camioneros Ush. vs. Camioneros RG

Unión Santiago vs. Mercantil

Tercera fecha – 2 de noviembre

Camioneros RG vs. Mercantil

Camioneros Ush. vs. Unión Santiago

Cuarta fecha – 9 de noviembre

Unión Santiago vs. Camioneros RG

Camioneros Ush. vs. Mercantil

Quinta fecha – 16 de noviembre

Camioneros RG vs. Camioneros Ush.

Mercantil vs. Unión Santiago

Sexta fecha – 23 de noviembre

Mercantil vs. Camioneros RG

Unión Santiago vs. Camioneros Ush.

Las Zonas Patagónicas

Zona 1: Huracán de Trelew, Juan José Moreno de Puerto Madryn, Racing de Trelew y Alianza Fontana Oeste de Puerto Madryn.

Zona 2: Camioneros de Ushuaia, Mercantil de Ushuaia, Camioneros de Río Grande y Unión Santiago de Río Grande.

Zona 3: Bancruz de Río Gallegos, Boxing Club de Río Gallegos, Deportivo Esperanza de El Calafate y Escorpión de Río Gallegos.

Zona 4: Atlético San Julián de Puerto San Julián, Petroleros Unidos de Río Gallegos, Independiente de Puerto San Julián y Deportivo Nocheros de Las Heras.

Zona 5: Estudiantes de Bariloche, Puerto Moreno de Bariloche, Cruz del Sur de Bariloche y San Martín de Esquel.

Zona 6: Independiente de Neuquén, Petrolero Argentino de Plaza Huincul y Atlético Maronese de Neuquén.

Zona 7: Patagonia de Neuquén, Alianza de Cutral Có, Club San Patricio de San Patricio del Chañar, Neuquén, Unión Alem Progresista de Allen.

Zona 8: Jorge Newbery de Carmen de Patagones, Talleres de San Antonio Oeste, Deportivo Villalonga de Villalonga, provincia de Buenos Aires e Independiente de Río Colorado.

Zona 9: Deportivo Roca de General Roca, Argentino del Norte de General Roca, La Amistad de Cipolletti y Academia Pillmatun de Cipolletti.

Zona 10: Sportsman Club de Choele Choel, Asociación Española de Luis Beltrán, Río Negro, Atlético Regina de Villa Regina, Tiro Federal Argentino Huahuel Niyeo de Ingeniero Jacobacci.

Zona 11: Jorge Newbery de Comodoro Rivadavia, CAI de Comodoro Rivadavia, Camioneros de Caleta Olivia y Empleados de Comercio de Trelew.