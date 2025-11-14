Camioneros y San Isidro comienzan a definir el campeonato

Esta noche, desde las 21:30 en la Fortaleza Verde, Camioneros y San Isidro comienzan a definir la suerte del Torneo Clausura de Futsal AFA en la máxima divisional, cuya revancha irá el domingo a las 21:00 en el mismo escenario, y si la serie culmina igualada, habrá un tercer y definitorio cotejo.

RIO GRANDE.- Todos los encuentros deben finalizar con un ganador en los 40 minutos o en la tanda de penales.

Con poco tiempo de recuperación, muchos jugadores del Verde que viajaron a Misiones saldrán a la cancha a obtener el segundo campeonato oficial y así coronar la Temporada 2025; la única duda es la presencia de Alejandro Godoy quien mantuvo un entredicho con el entrenador Guillermo Vargas y aún no se confirmó su presencia, pero Facundo Perpetto, Sebastián Delfor, Braian Zapata y el goleador Aaron Camino sí estarán presentes, y a ellos se les unirá el amplio plantel que tiene Camioneros y que será clave para sacar la primera ventaja.

El Tachero llega con algunas bajas de consideración; su estrella -Gaby Sánchez-, sufrió una sanción de dos fechas tras la roja directa que vio ante el Eléctrico en la segunda semifinal, por ende no estará esta noche, y tras cumplir el 50 por ciento de la sanción podrá pagar una multa para poder estar presente el día domingo.

A él se le suma la baja de Gonzalo González quien por razones laborales no llegaría al juego, justo con el jugador que San Isidro malgastó el comodín que le quedaba; lo habilitaron para jugar la fecha final de la clasificación ante Deportivo Frías a quien golearon 15 a 1 y él debió descansar y hoy no estarían penando por la ausencia de Sánchez.

El resto del conjunto de Damián Barría se basa en pocos jugadores con recorrido, como los dos arqueros, Laucha López y Nahuel Hernández, Martín Marimón, Martín Pedraza, Rodrigo Ojeda y Lucas Vera; mientras que el resto del plantel son juveniles que vienen pidiendo pista y habrá que ver si ya están preparados para estos choques.

Este año no se han medido en ninguno de los torneos largos; el único enfrentamiento se dio a fines de marzo cuando definieron la VIII Copa Ciudad de Río Grande que no se pudo jugar el año pasado y fue victoria del Verde 3 a 2.

Pero entre ambos han jugado mucho y en instancias importantes, como en finales Patagónicas, Nacional de Clubes, siempre con triunfos del Verde, y han definido 6 finales locales de distinta índole, con 4 títulos para Camioneros y 2 para San Isidro. Que la batalla comience…

Clausura – Goleadores

Aaron Camino Camioneros 23

Wladimir González Rosario RG 22

Gabriel Sánchez San Isidro 16

Gonzalo González San Isidro 13

Braian Sánchez Defensores del Sur 13

Brian Valderas Luz y Fuerza 11

Raúl Romero Arsenal FC 10

Gustavo Chávez Defensores del Sur 8

Maximiliano Ferreyra Rosario RC 8

Iván Giorgis Defensores del Sur 8

Jeremías Ponce Camioneros 8

Tomás Sotomayor Escuela Argentina 8

Lisandro Velásquez Luz y Fuerza 8

Milton Benítez Camioneros 7

Jorge Del Valle San Francisco 7

Jorge Fresia Luz y Fuerza 7

Alejandro Godoy Camioneros 7

Uriel Mayol Deportivo Río Grande 7

Mauro Rain Camioneros 6

Franco Torres Luz y Fuerza 6

Lucas Vera San Isidro 6