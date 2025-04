Camioneros y Luz y Fuerza no aflojan en sus zonas

Completada la cuarta fecha del certamen Apertura de Futsal AFA en la máxima división masculina, más de la mitad de la primera ronda, hay dos elencos que no aflojan, Camioneros en la Zona A, y Luz y Fuerza en la Zona B. Ambos son punteros de sus grupos y ambos se mantienen como los únicos invictos del campeonato.

RIO GRANDE.- Los dos líderes jugaron el sábado, cerca del mediodía lo hizo el Eléctrico y por la noche, cerrando la jornada sabatina, lo hizo el Verde.

Y pese a que Luz y Fuerza ganó 6-0 no la pasó nada bien, durante el primer tiempo la pasó mal ante Metalúrgico quien transformó al arquero Edgardo Alegre en la gran figura y eso que los dirigidos por Leo Villafañe arrancaron ganando de entrada gracias a una recuperación por la banda de Jorge Fresia quien metió un pase al medio ante un equipo mal parado y el chico Contreras mandó la pelota a la red.

Pero después fue todo de la UOM; jugó todo el tiempo el cinco contra cuatro con Coki Chávez sumándose al ataque, y se notó el trabajo del Chango Chávez dado que siempre los pases tuvieron sentido y dejaron, en muchas oportunidades, a jugadores propios mano a mano ante el mencionado Gringo Alegre, quien sacó pelotas imposibles, cinco por lo menos, la sexta no la sacó él, la mandó afuera Agustín Echeverría cuando había hecho lo más difícil, dejar a todos atrás y no acertar el arco vacío.

El partido se terminó a los 16 minutos de la primera etapa, Coki Chávez se equivocó en un pase cruzado, cortaron el mismo y de inmediato Ayi Mansilla buscó el arco vacío y el arquero detuvo el remate con la mano fuera del área, roja directa sin discusión, y en la primera pelota que los Eléctricos -que jugaron con un jugador de más- terminó en gol, 2-0, cierre de la primera etapa, cierre del partido.

La segunda etapa fue un trámite, la UOM se convirtió en un equipo normalito, nada que ver con lo mostrado en la primera etapa, sobre todo por la postura y ahí sí el puntero de la Zona B se lució.

Por la noche, Camioneros jamás vio en peligro su victoria, pero los chicos de Los Troncos lo desdibujaron pese al 7-4 final; el Verde no jugó bien, sus jugadores no dieron todo lo que pueden dar y los cuartetos que presentó en esta oportunidad el técnico Gueicha no tuvieron funcionamiento.

Y la gran diferencia está en la forma en la cual los dueños de casa fueron a buscar el partido, porque cada vez que fueron a presionar alto y recuperaron la pelota terminó besando la red, pocos goles fueron por jugadas colectivas, que las hubo las hubo, pero no por ellas fue que ganaron el juego.

Los chicos de Los Troncos tienen mucho talento, los goles de ellos sí fueron producto de paralelas bien terminadas, de asociaciones entre habilidosos con definiciones exquisitas ante dos grandes arqueros como tiene el rival, pero no dejan de ser chicos y eso aún pesa dentro de la cancha ante un rival con mucha experiencia.

A Camioneros le sobran jugadores y por eso se le exige más que sólo ganar, debe jugar mejor y potenciar a las nuevas figuras que sumó, a quienes no las están rodeando con las mejores opciones.

Apertura – Goleadores

Jugadores Clubes Tantos

Gustavo Chávez Defensores del Sur 9

Gabriel Sánchez San Isidro 8

Kevin Maldonado Los Troncos 6

Jonatan Barrera Estrella Austral 5

Jorge Fresia Luz y Fuerza 5

Tobías Petrone Los Troncos 5

Benjamín López Luz y Fuerza 5

Braian Sánchez Defensores del Sur 5

Lisandro Velásquez Luz y Fuerza 5

Cristian Ventura Luz y Fuerza 5

Erik Zaraza Camioneros 5

Agustín Figueroa Los Troncos 4

Facundo Gandolfi ADEFU 4

Iván Giorgis Defensores del Sur 4

Wladimir González Rosario RG 4

Agustín Gueicha Camioneros 4

Martín Igor Defensores del Sur 4

Gabriel Pawlizki Escuela Argentina 4

Mauro Rain Camioneros 4

Raúl Romero Arsenal FC 4

Franco Toledo San Isidro 4

Tiago Wasinger Camioneros 4

Posiciones – Zona A

Pos/Clubes Pts. J G E P GF GC

1° Camioneros 12 4 4 0 0 38 9

2° Defensores del Sur 6 4 2 0 2 27 21

3° Escuela Argentina (*) 6 3 2 0 1 13 7

4° Los Troncos 6 4 2 0 2 20 20

5° Arsenal FC 6 4 2 0 2 14 16

6° Estrella Austral 6 4 2 0 2 18 28

7° Club Italiano (*) 1 3 0 1 2 8 20

8° HVJ Futsal 1 4 0 1 3 10 29

* Partido suspendido a los 14:14 del ST cuando Escuela Argentina ganaba 6-1.

Zona B

Pos/Clubes Pts. J G E P GF GC

1° Luz y Fuerza 12 4 4 0 0 26 10

2° San Isidro 9 4 3 0 1 26 11

3° Rosario RG9 4 3 0 1 17 14

4° ADEFU 6 4 2 0 2 17 9

5° Deportivo RG 6 4 2 0 2 10 15

6° Metalúrgico 3 4 1 0 3 8 21

7° Deportivo Frías 1 4 0 1 3 8 18

8° San Francisco 1 4 0 1 3 8 22

Resultados – Cuarta Fecha

Zona A

Camioneros 7 – 4 Los Troncos

Camioneros: Erik Zaraza (2), Ezequiel Salazar, David Patiño, Elmer Tapia, Ariel Gueicha y Facundo Perpetto.

Los Troncos: Kevin Maldonado (2), Alan Maldonado y Tobías Petrone.

Arbitros: Guillermo Cok y Rodrigo Bravo.

Gimnasio: Fortaleza Verde.

Incidencias: No se registraron.

Italiano 4 – 10 Defensores del Sur

Italiano: Bautista Ortiz (2), Milton Monge y Luciano Galeano.

Defensores del Sur: Braian Sánchez (3), Iván Giorgis (2), Gustavo Chávez, Agustín Contreras, Elián González, Mateo Alvarez y Juan Ibáñez.

Arbitros: Rodrigo Bravo y Guillermo Cok.

Gimnasio: Fortaleza Verde.

Incidencias: No se registraron.

HVJ Futsal 5 – 8 Estrella Austral

HVJ Futsal: Maximiliano Monrrg (2), Franco Luna, Lautaro González y Thiago Lotto,

Estrella Austral: Jonatan Barrera (4), Mario Vera (2), Braian Guerrero y Federico Rodríguez.

Arbitros: Carlos Lazarte y Diego Marín.

Gimnasio: Fortaleza Verde.

Incidencias: No se registraron.

Arsenal FC 1 – 6 Escuela Argentina

Arsenal FC: Jorge Carrillo.

Escuela Argentina: Gabriel Pawlizki (3), Lucas Vidal, Mauricio Ocampo y Maximiliano Garay.

Arbitros: Guillermo Cok y Diego Marín.

Gimnasio: Fortaleza Verde.

Incidencias: No se registraron.

Zona B

Rosario RG 4 – 2 San Francisco

Rosario: Aleandys Colón, Fernando Medina, Nicolás Galarza y Franco Ríos.

San Francisco: Kevin Ramírez y Martín Jones.

Arbitros: Christian Farieri y Julio Mereles.

Gimnasio: Municipal de la Margen Sur.

Incidencias: Expulsado Lorenzo Sánchez en San Francisco.

San Isidro 9 – 4 Deportivo Río Grande

San Isidro: Gabriel Sánchez (2), Martín Pedraza (2), Mateo Hirsig, Martín Marimón, Franco Toledo, Alejandro Peña y Francisco Contreras.

Deportivo Río Grande: Tomás Abdala (2), Facundo Carrizo y Tomás Elías.

Arbitros: Guillermo Cok y Carlos Lazarte.

Gimnasio: Municipal de la Margen Sur.

Incidencias: Expulsado Juan Pablo Valenzuela en Deportivo Río Grande.

Luz y Fuerza 6 – 0 Metalúrgico

Luz y Fuerza: Lisandro Velásquez (2), Bruno Contreras (2), Jorge Fresia (2) y Santino Samanich.

Arbitros: Christian Farieri y José Azúa.

Gimnasio: Fortaleza Verde.

Incidencias: Expulsado Francisco Chávez y Gustavo Lucero.

Deportivo Frías 2 – 7 ADEFU

Deportivo Frías: Lucas Sarmiento y Mariano Garay.

ADEFU: Gonzalo Cárcamo (4), Facundo Gandolfi, Bricio Marcolini y Gonzalo Lafuente.

Arbitros: Rodrigo Bravo y Diego Marín.

Gimnasio: Fortaleza Verde.

Incidencias: Expulsado Lucas Sarmiento en Deportivo Frías.

Hoy – Gimnasio Jorge Muriel

20:00 – Primera A Metalúrgico vs. San Francisco

22:00 – Primera A Rosario RG vs. Deportivo Frías