Camioneros y Luz y Fuerza ganaron bien en el debut

El fin de semana arrancó la primera edición de la Súper Liga Provincial de Futsal AFA en casi todas las divisionales, destacándose el debut de los elencos locales en la máxima división masculina y con un juego en la rama femenina.

RIO GRANDE.- Por la Zona A, Camioneros derrotó a Rosario 8 a 3 tras remontar una desventaja de dos tantos en la primera etapa; mientras que Luz y Fuerza se quedó con un nuevo triunfo sobre Deportivo Río Grande por 5 a 1, cotejo correspondiente a la Zona B, la cual comparte con HAF y Comercio, ambos de Ushuaia.

En la rama femenina Metalúrgico derrotó 7 a 2 a Estrella Austral por el Grupo A; mientras que no se pudo jugar el cotejo entre Camioneros y ADEFU debido a que el Verde estaba volviendo de su participación del Torneo Regional Federal Amateur en Bariloche.

Aún no se ha registrado el debut de los elencos capitalinos en la Súper Liga Provincial, se espera que ellos completen sus juegos locales antes de comenzar con los choques entre conjuntos de distintas ciudades, los cuales en principio estaban previstos jugar en la Casa del Deporte de Tolhuin, pero ahora se está estudiando si se jugará en el Corazón de la Isla por los problemas energéticos que vive esa localidad y que podría complicar la normal programación de partidos a lo largo de todo un fin de semana.

El primero en jugar fue Camioneros y no la tuvo fácil ante Rosario, dado que pese a que comenzó mejor y con su presión alta no dejó jugar a su rival, luego los de Lucho Ríos equilibraron el juego, aprovecharon una mala salida por el medio campo cuando se había adelantado el arquero, y tras perder la pelota la misma terminó besando la red, y a poco del cierre de la etapa un golazo al ángulo de Maxi Ferreyra le dio mayor diferencia.

Demás está decir que el Verde salió como una tromba en la segunda etapa y pese a no tener a su base armador, Facundo Perpetto, quien sigue lesionado, se lo llevó por delante y adelantando a Alejandro Godoy pata jugar el 5 vs. 4, logró dar vuelta el partido 3-2 con dos tantos del mencionado arquero.

Y luego aparecieron los demás, sobre todo el goleador Aaron Camino que comenzó a aportar goles importantes y en total fueron tres para cerrar un triunfo holgado.

Por otro lado el Eléctrico volvió a vencer a Deportivo Río Grande, el rival con el cual más chocó en este 2025 por distintas competiciones, y si bien esta vez no le fue tan sencillo como en otras oportunidades, siempre estuvo claro que fueron los dominadores de las acciones, sobre todo cuando en cancha coincidieron los cuatro convocados a la preselección de Río Grande, Jorge Fresia, Román Andrade, Caco Torres y Brian Valderas, ellos marcaron la diferencia.

Y la muestra de esto fue el primer gol de Luz y Fuerza, una jugada a puro toque en velocidad que terminó Román Andrade por el segundo palo, la única forma de romper la resistencia de un inspirado Maxi Vargas quien sacó muchísimas pelotas de gol.

El propio Andrade anotó el segundo tanto al aprovechar un rebote tras un remate a quemarropa de Fresia y el cierre quedó todo para Brian Valderas, quien primero aprovechó una gran asistencia de Cristian Ventura y luego una enorme jugada colectiva que manejó el capitán Fresia, y con el 4-0 lapidario se fueron al descanso, y si no fue mayor la diferencia fue por lo ya dicho, la buena noche del arquero Vargas.

Ya definido el cotejo, la segunda parte bajó muchísimo, menos la entrega del Depo quien en todo momento intentó equiparar el juego con garra y actitud y el premio lo tuvo sobre el cierre justo antes que el Eléctrico quisiera probar cosas pensando en el TRFA Zona Ascenso, y debió mandar a la cancha nuevamente a sus máximos exponentes para que estos sellaran la victoria, la cual llegó luego de una trepada bárbara de Valderas que asistió por el segundo palo a Pipi Flores quien marcó el 5-1 definitorio.

SLP – Caballeros

Camioneros 8 – 3 Rosario

Camioneros: Aaron Camino (4), Alejandro Godoy (2), Sergio Barrios, Jeremías Ponce

Rosario: Wladimir González, Maximiliano Ferreyra y Ezequiel Benítez.

Arbitros: Carlos Lazarte y Julio Mereles.

Gimnasio: Fortaleza Verde.

Incidencias: Expulsado Maximiliano Ferreyra en Rosario.

Luz y Fuerza 5 – 1 Deportivo Río Grande

Luz y Fuerza: Román Andrade (2), Brian Valderas (2) y Oscar Flores.

Deportivo Río Grande: Esteban Carrizo.

Arbitros: Rodrigo Bravo y Gustavo Orquera.

Gimnasio: Fortaleza Verde.

Incidencias: No se registraron.

SLP – Damas

Metalúrgico 7 – 2 Estrella Austral

Metalúrgico: Gisela Do Santos (2), Brisa Parra (2), Lara Rain, Abril Lizarzuay y Daniela Garibotto.

Estrella Austral: Fabiana Montecino y Brisa González.

Arbitros: Lorena Bahamonde y Giménez.

Gimnasio: Municipal del Barrio Austral.

Incidencias: No se registraron.