Camioneros-Rosario, Luz y Fuerza-San Isidro, las Semis

El miércoles por la noche se disputaron las revanchas de los Cuartos de Final del certamen Clausura de Futsal AFA en la máxima división masculina, y tras no registrarse sorpresas quedó conformado el cuadro de Semifinales, las cuales serán idénticas al Apertura; Camioneros se verá las caras con Rosario, y Luz y Fuerza medirá fuerzas ante San Isidro, todo desde el sábado venidero, no habrá receso por el Campeonato Nacional de Selecciones, sólo la final quedará pendiente hasta el regreso de Río Grande de Misiones.

RIO GRANDE (Fotos Martín Andrade).- Y no hubo sorpresas, sí algún susto, pero nada más que eso; todos los ganadores de los encuentros de ida se repitieron en los encuentros revancha y a partir de las nuevas victorias de Camioneros, Rosario, Luz y Fuerza y San Isidro, quedaron conformadas las Semifinales, las cuales serán idénticas a las del certamen Apertura, por lo que habrá olor a revancha y se espera una Fortaleza Verde repleta para ver a los mejores cuatro elencos de la Temporada 2025.

Por un lado jugarán Camioneros ante Rosario, y por el otro Luz y Fuerza y San Isidro y después de los dos juegos que disputarán, habrá que ver si se repite la final -Camioneros vs. Luz y Fuerza-, o bien si se da un batacazo y hay otros dos elencos encargados de definir el último torneo del año, independientemente de la fecha que se programe la final de la Copa Ciudad de Río Grande la cual definirán Verdes y Eléctricos.

Este sábado, desde las 18:00, jugarán Luz y Fuerza frente a San Isidro, repitiendo la Semi del Apertura donde el Eléctrico avanzó en la definición desde el punto penal tras perder el primer juego 4 a 2 y ganar la revancha por idéntico marcador, y si bien en esta oportunidad los dos conjuntos llegan de distinta manera a ese choque, promete ser una definición apasionante.

Luego, desde las 20:00, será el turno de Camioneros y Rosario, quienes también repetirán Semifinal y será la revancha de la clara victoria que consiguió el Verde 4 a 1 en el primer juego y 6 a 1 en el segundo. Rosario parece estar mejor que en aquella oportunidad, pero Camioneros llega intratable, goleando en todos sus cotejos, por lo que también se espera un partidazo. Las revanchas podrían jugarse el miércoles venidero y ahí sí parar el Clausura.

Con poco sufrimiento

Las revanchas de Cuartos fue más de lo mismo, ganaron los cuatro elencos que habían vencido en la primera oportunidad, quizás el único que sufrió por más de un periodo fue San Isidro, dado que Escuela Argentina logró adelantarse 6-3 en el marcador y quedar a un gol de igualar la serie, pero el cierre del complemento fue todo de San Isidro que aprovechó la desesperación del rival para llevarse un ajustado 9-6, 13-6 en el global.

Arsenal FC también le hizo pelea a Rosario, igualaron 3-3 en el primer tiempo, y si bien arrancó ganando el segundo tiempo, de la mano de Wladimir González, Rosario se quedó con la victoria y el pasaje, lo mismo ocurrió con Camioneros que goleó a Deportivo Río Grande para sellar un global de 17-0; mientras que Luz y Fuerza también despachó a Defensores del Sur con claridad, pese a lo corto del resultado final, aunque el global fue 12-7.

Cuartos de Final – Revancha

Rosario 9 – 6 Arsenal FC

Rosario: Wladimir González (5), Franco Ríos, Pedro Galarza, Walter Benítez y Ulises Barrios.

Arsenal FC: Jorge Carrillo (4), Raúl Romero y Juan Pablo Flores.

Arbitros: Christian Farieri y Diego Marín.

Camioneros 6 – 0 Deportivo Río Grande

Camioneros: Aaron Camino (2), Sebastián Delfor, Agustín Gueicha, Mauro Rain y Milton Benítez.

Deportivo Río Grande: No convirtió.

Arbitros: Julio Mereles y Nicolás Garay.

Incidencias: Expulsado Esteban Carrizo en Deportivo Río Grande.

San Isidro 9 – 6 Escuela Argentina

San Isidro: Francisco Contreras (3), Lucas Vera (2), Gabriel Sánchez, Facundo Godoy, Martín Pedraza y Gustavo Alvarado.

Escuela Argentina: Tomás Sotomayor (3), Gabriel Pawlizki (2) y Brandon Torres.

Arbitros: Julio Mereles y Gustavo Orquera.

Incidencias: Expulsado Franco López en San Isidro.

Luz y Fuerza 7 – 5 Defensores del Sur

Luz y Fuerza: Lisandro Velásquez (2), Brian Valderas (2), Luis Alberto Mansilla, Lucas Catelicán y Benjamín López.

Defensores del Sur: Gustavo Chávez (2), Braian Sánchez, Benjamín López y Héctor Fabián González.

Arbitros: Christian Farieri y Carlos Lazarte.

Incidencias: Expulsado Iván Giorgis en Defensores del Sur.