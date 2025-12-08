Camioneros ratificó que son las reinas de la ciudad

Las chicas del Verde tuvieron su año de ensueño en el orden local; al torneo Apertura y a la Copa Ciudad de Río Grande, le han sumado el certamen Clausura y por ende son las Campeonas Anuales en primera división; cuatro título oficiales y consecutivos para Camioneros, igualando lo realizado el año pasado por Metalúrgico, justamente su rival en la final del Clausura.

RIO GRANDE.- Y la final del último evento oficial local fue el más parejo de todos; el primer juego definitorio fue para las chicas de la UOM por un apretado 1 a 0, y la revancha fue para las Verdes, también por 1 a 0, por lo que el campeonato se definió desde el punto penal donde la arquera de Camioneros, Lorena Montaña, fue la heroína de la noche atajando para que su equipo venciera 5 a 4 en la tanda final.

La primera final fue tan pareja que la definición se dio en los segundos finales tras una salida larga del Verde desde el fondo que fue interceptado en mitad de cancha y tras una pared corta, Gisela Do Santos quedó frente al arco y no se equivocó para darle el triunfo a Metalúrgico que la pasó mal en gran parte de esta primera definición.

De todas maneras el primer juego no tuvo ese condimento que deben tener las finales, pero la revancha fue otra cosa, las chicas de los dos elencos dejaron la vida en cada pelota, la entrega fue total, y ver cómo se sentaban en el banco de suplentes al ser reemplazadas para descansar, esas caras lo decían todo, salían exhaustas.

Y los primeros momentos sorprendió la UOM, decididas a buscar el arco contrario pusieron a su rival a defender y la experiencia de Lorena Montaña puso paños fríos ante los embates incesantes del rival, que si bien no generó muchas situaciones de peligro, el hecho de querer ir para adelante las puso como dominadoras, por lo menos hasta los primeros seis minuto de la etapa inicial.

Todo comenzó a nivelarse con los primeros cambios de un equipo y otro; un joven cuarteto de Camioneros comenzó a equilibrar todo a partir de la intensidad y el buen pie de algunas de sus jugadoras y ya promediando este primer tiempo el partido era muy parejo, sin llegadas de real peligro a ninguno de los dos arcos.

Y la sorpresa llegó a los 16 minutos de la primera etapa cuando sorpresivamente la arquera Montaña se sumó al ataque del Verde y en el primer ataque de 5 contra 4, la guardameta quedó sola por el segundo palo, recibió la pelota y en primera instancia su toque al arco pegó en el palo, pero ella misma tomó el rebote y con un disparo cruzado logró vencer a otra de las figuras de la noche, la otra arquera, Claudia Nieva.

En la segunda etapa Camioneros se pareció un poco más al elenco que disputó el primer juego, fue a buscar más la diferencia que le permitiese ganar el Clausura en el tiempo reglamentario, pero lo dicho, Nieva se agigantó y sacó no menos de tres situaciones muy peligrosas, mientras que Montaña sólo sacó una pelota que tenía destino de ángulo.

Pero a la postre ninguna de las dos se pudo sacar ventaja, por 35 minutos netos dejaron todo en la cancha, entendieron todo de cómo disputar una final, derrochando sudor y energías, mientras que en los minutos finales, y algo lógico, bajaron la intensidad para asegurarse de no perder todo en un descuido y tras finalizar igualadas en puntos y goles, la definición se fue al punto penal…

No apto para cardíacos

Frase nunca dicha en una definición desde el punto penal; toda definición de esta clase tiene un grado de dramatismo y estrés que poca gente quiere transitar, pero estas chicas tomaron la responsabilidad de tomar la pelota e ir por todo.

Y el inicio de la serie de cinco no comenzó de la mejor manera para Camioneros dado que una de sus goleadoras y figuras, Karen Ramítez, estrelló su remate contra el palo y salió al centro del campo, mientras que Gisela Do Santos acertó el suyo y le dio la primera ventaja a Metalúrgico, 1-0.

Constanza Ackerman acertó el primer tiro para el Verde y colocó el 1-1, pero Abril Lizarzuay tampoco se equivocó y mantuvo la ventaja para la UOM, esta vez por 2-1.

La juvenil Maia Gatica anotó para Camioneros y estampó la igualdad parcial 2-2, pero Yamila Paillán acertó su remate y recuperó la ventaja, 3-2.

Macky Figueroa tomó la pelota con decisión, su remate fue potente casi al medio del arco, y si bien Claudia Nieva puso sus manos, no logró desviar el fortísimo disparo para igualar la definición en 3 con la chance de la UOM de quedar match point con la ejecución de Lara Rain, pero apareció Lorena Montaña para atajar el remate alto y al medio del arco.

El penal final para Camioneros convirtió con mucha determinación Bruna Pedrozo, mientras que tampoco tuvo dudas Brisa Parra para sellar el 4-4 y mandar la definición a muerte súbita, penal por lado hasta sacar al campeón.

La goleadora Luciana Corregidor colocó la pelota junto a un palo para el 5-4, la primera ventaja para Camioneros en esta definición, mientras que el remate de Julieta Ordoñez fue atajado por Montaña quien no solo se convirtió en la heroína de la final sino que le permitió al Verde gritar tetracampeón.

Final 1

Camioneros 0 – 1 Metalúrgico

Metalúrgico: Gisela Do Santos.

Arbitros: Rodrigo Bravo y Julio Mereles.

Gimnasio: Fortaleza Verde.

Incidencias: No se registraron.

Final 2

Metalúrgico 0 – 1 (4-5) Camioneros

Camioneros: Lorena Montaña.

Arbitros: Diego Marín y Guillermo Cok.

Gimnasio: Fortaleza Verde.

Incidencias: Cotejo definido con tiros desde el punto penal. Camioneros ganó 5-4.

Historial – Femenino

Año/Torneo Campeón Subcampeón

2018 – Apertura Metalúrgico (1) Escuela Argentina

2018 – Clausura Metalúrgico (2) Escuela Argentina

2019 – Apertura Metalúrgico (3) Victoria

2019 – I CCRG Camioneros (1) Metalúrgico

2019 – Clausura Metalúrgico (4) Camioneros

2021 – Copa Centenario Kapones (1) ADEFU

2021 – Apertura Camioneros (2) Victoria

2021 – II CCRG Metalúrgico (5) Deportivo Córdoba

2021 – Clausura ADEFU (1) Deportivo Córdoba

2021 – Copa Anual Camioneros (3) ADEFU

2022 – Apertura Celeste FC (1) Metalúrgico

2022 – Clausura ADEFU (2) Metalúrgico

2022 – III CCRG Celeste FC (2) Kapones

2022 – Copa Anual ADEFU (3) Celeste FC

2023 – Apertura ADEFU (4) Celeste FC

2023 – IV CCRG Celeste FC (3) ADEFU

2023 – Clausura Victoria (1) Celeste FC

2023 – Copa Anual Victoria (2) ADEFU

2024 – I Supercopa ADEFU (5) Celeste FC

2024 – Apertura Metalúrgico (6) Celeste FC

2024 – Clausura Metalúrgico (7) Camioneros

2024 – V CCRG Metalúrgico (8) Celeste FC

2024 – Copa Anual Metalúrgico (9) No se definió

2025 – Apertura Camioneros (4) ADEFU

2025 – VI CCRG Camioneros (5) ADEFU

2025 – Clausura Camioneros (6) Metalúrgico

2025 – Copa Anual Camioneros (7) No definió