Camioneros metió doblete y es el primer clasificado a Semis

Tras un largo fin de semana de Futsal AFA la primera Súper Liga Provincial tiene a su primer clasificado en la máxima divisional caballeros, se trata de Camioneros quien metió un doblete bárbaro al vencer a dos representativos de Ushuaia, Mercantil el sábado y a la UOM ayer, y sumado a la victoria inicial que había alcanzado sobre Rosario en el choque interno, se aseguró el primer puesto de la Zona B y aguarda por el segundo clasificado de la Zona A en las semifinales.

RIO GRANDE.- La segunda colocación la definirán los dos elencos de Ushuaia; ayer Mercantil se puso de pie, venció a Rosario de Río Grande por 3 a 1 y junto a la UOM suman 3 puntos y cuando jueguen entre sí se sabrá quién acompañará al Verde a las semifinales por la Zona B.

El sábado por la noche volvió a rodar la pelota con el juego que protagonizaron Rosario de esta ciudad y la UOM de Ushuaia, y en el dueño de estilos, los metalúrgicos capitalinos fueron más. Los locales intentaron siempre plasmar su juego del mano a mano a partir de sus jugadores desequilibrantes, en los primeros pasajes no lo consiguieron y los de la UOM con un juego más colectivo, lograron sacar una diferencia de dos tantos, ambos por parte de Alan Velázquez, el primero de gran factura colectiva y eso le dio por un instante tranquilidad al elenco capitalino.

Pero le duró poco esa tranquilidad mencionada porque comenzaron a ganar en los mano a mano Wlady González, Maxi Ferreyra y Walter Benítez, y fueron convirtiendo al arquero Leandro García Cortez en figura, sacando pelotas imposibles y también contando con los postes como aliados; Rosario hizo estrellar la pelota tres veces en los palos, de no creer la mala suerte de los locales.

La segunda etapa fue otra cosa, el partido fue mucho más luchado que jugado y le costó a ambos pero mucho más a Rosario quien era el necesitado y por más que dio tiempo, no sólo que no hubo muchas llegadas a los arcos, sino que la UOM logró mantener alejado al rival

Y a los 9:11, los capitalinos cortaron y salieron rápido de contragolpe y Agustín Márquez colocó el 3-0, otro baldazo de agua fría para Rosario quien pese a todo no bajó los brazos y siguió insistiendo y dos minutos más tarde, tras una enorme jugada individual de Wladimir González, Pedro Galarza colocó el 1-3 y los dueños de casa se le fueron al humo, a presionar bien alto e intentar otro descuento.

Pero se hizo esperar, y recién llegó a los 18 minutos y fue a la salida de un tiro libre que González le pegó de firma directa e ingresó entre varias piernas y cuando todo Rosario se ilusionó con llegar a la igualdad, una contra inmediata con cero egoísmo por parte de los chicos de la UOM terminó anotando el cuarto gol, el que sentenció el match.

De lo mejor del año

Camioneros venció muy bien a Mercantil 5 a 3 en un verdadero partidazo; los dos elencos que forman parte de la Liga Nacional más competitiva del interior del país no defraudaron y regalaron el mejor cotejo del año en esta ciudad.

Fue el subcampeón nacional quien comenzó mejor; Mercantil con su juego de control no le dejó tener la pelota a Camioneros quien no encontró en esos primeros instantes la forma de robarle el balón, y tampoco sucedió con el ingreso del segundo cuarteto, es más, esto fueron los que permitieron que le metiesen una pelota en diagonal al segundo palo, un centro al segundo y un disparo franco que sacó milagrosamente Ale Godoy pero del rebote Iván Godoy mandó la pelota a la red para el 1 a 0 de Mercantil a los 6 minutos de juego.

El gol tocó la fibra íntima del Verde, quien comenzó a presionar más alto y más asfixiante y a los 10:00, tras forzar un error en salida, la pelota la recuperó Facu Perpetto, buscó el espacio para su zurdazo y cruzó el mismo al palo más lejano del arquero, un golazo para el 1 a 1.

Y lejos de relajarse, el Verde continuó incomodando al rival con su marca alta, volvió robar, pivoteó Aaron Camino y llegando de frente, Seba Delfor tomó un rebote para inflar la red de Javier Ortega e irse al descanso ganando 2 a 1.

En el complemento fue Mercantil quien salió a presionar más alto y lo puso en aprietos a Alejandro Godoy quien se revolcó mucho más que en el primero para sostener la ventaja, y a los 7 minutos de juego llegó una jugada clave en el cotejo; una nueva infracción de Natanael Silva, la segunda amarilla y Mercantil quedó con un hombre de menos; Camioneros fue a buscar un gol más, lo apretó pero no lo pudo quebrar, hasta que a 30 segundos de completar otra vez el equipo el conjunto visitante, Guillermo Vargas mandó a la cancha a Aaron Camino y en la primera jugada colectiva en velocidad la pelota llegó al segundo palo y el goleador mandó la pelota a la red para el 3 a 1.

Mercantil tampoco bajó los brazos y siguió yendo en búsqueda del descuento; a los 9:46 pegó de media distancia un enorme zapatazo Iván Godoy y venció la resistencia de Godoy. Este impacto le dio mayor ánimo aún y comenzó a jugar con el Pollo Baumgartner como arquero jugador, aunque en el primer disparo débil al arco que le entregaron la pelota a Ale Godoy, éste sacó una volea desde su propia área y clavó un golazo para el 4 a 2 cuando quedaban menos de cinco minutos.

Aaron Camino a los 19:10 sentenció el juego; el goleador interceptó un pase cruzado y desde media cancha acertó el arco vacío para el 5-2 aunque a los 19:45 Mercantil construyó una jugada colectiva de alta calidad y apareciendo sólo por el segundo palo Gino Grandis puso el 3- 5 definitivo.

Entre las Damas, polémicas

Más allá que dentro del rectángulo de juego Escuela Municipal de Ushuaia fue el mejor, derrotando a Estrella Austral 8 a 0 y a Metalúrgico 3 a 0, los dos elencos riograndenses protestarán los puntos por mala inclusión de jugadoras, por lo que habrá que aguardar lo que vaya a suceder con la resolución del Tribunal de Disciplina.

Caballeros

Camioneros 5 – 3 Mercantil

Camioneros de Río Grande: Aaron Camino (2), Facundo Perpetto, Sebastián Delfor y Alejandro Godoy.

Mercantil de Ushuaia: Iván Godoy (2) y Gino Grandis.

Arbitros: Carlos Lazarte y Julio Mereles.

Gimnasio: Fortaleza Verde.

Incidencias: Expulsado Natanael Silva en Mercantil por doble amarilla.

Rosario 2 – 3 UOM

Rosario de Río Grande: Pedro Galarza y Wladimir González.

UOM de Ushuaia: Alan Velázquez (3) y Agustín Márquez.

Arbitros: Guillermo Cok y Christian Farieri

Gimnasio: Fortaleza Verde.

Incidencias: Expulsado Luciano Cortez en la UOM con roja directa.

Camioneros 6 – 2 UOM

Camioneros de Río Grande: Aaron Camino (3), Mauro Rain, Alejandro Godoy y Braian Zapata.

UOM de Ushuaia: Agustín Márquez y Nahuel Romero.

Arbitros: Rodrigo Bravo y Diego Marín.

Gimnasio: Fortaleza Verde.

Incidencias: Expulsado Maximiliano Arce, DT de la UOM.

Rosario 1 – 3 Mercantil

Rosario de Río Grande: Pedro Garlarza.

Mercantil de Ushuaia: Juan Garay (2) y Josue Dorsch.

Arbitros: Rodrigo Bravo y Diego Marín.

Gimnasio: Fortaleza Verde.

Incidencias: No se registraron.

Damas

Estrella Austral 0 – 8 Escuela Municipal

Estrella Austral de Río Grande: No convirtió.

Escuela Municipal de Ushuaia: Soledad González (2), Linda Centeno (2), Valentina Grandis, Jenifer Figueroa y Gisel Silva.

Arbitros: Orquera y Navarro.

Gimnasio: Municipal de la Margen Sur.

Incidencias: No se registraron.

Metalúrgico 5 – 0 CAEF

Metalúrgico de Río Grande: Lara Rain (2), Brisa Parra, Abril Lizarzuay y Priscila Soto.

CAEF de Ushuaia: No convirtió.

Arbitros: Marín y Blanca.

Gimnasio: Municipal de la Margen Sur.

Incidencias: Expulsada Miriam Calderón en CAEF por doble amarilla.

Metalúrgico 0 – 3 Escuela Municipal

Metalúrgico de Río Grande: No convirtió.

Escuela Municipal de Ushuaia: Sol Jara, Linda Centeno y Paula Pino.

Arbitros: Moreno y Giménez.

Gimnasio: Fortaleza Verde.

Incidencias: No se registraron.

Posiciones – Zona A Masculina

Pos/Clubes Pts. J G E P GF GC

1° Luz y Fuerza RG 3 1 1 0 0 5 1

2° Dep. Río Grande 0 1 0 0 1 1 5

— HAF (Ush) – – – – – – –

— Comercio (Ush) – – – – – – –

Posiciones – Zona B Masculina

Pos/Clubes Pts. J G E P GF GC

1° Camioneros RG 9 9 9 0 0 22 8

2° Mercantil (Ush) 3 2 1 0 1 6 6

3° UOM (Ush) 3 2 1 0 1 6 8

4° Rosario RG 0 3 0 0 3 6 15

Posiciones – Zona B Femenina

Pos/Clubes Pts. J G E P GF GC

1° Metalúrgico RG 6 3 2 0 1 12 5

2° Esc. Municipal (Ush) 6 2 2 0 0 11 0

3° CAEF (Ush) 0 1 0 0 1 0 5

4° Estrella Austral 0 2 0 0 2 2 15

* La Zona A Femenina aún no ha disputado ningún juego; tanto en Río Grande como en Ushuaia se podría jugar entre semana, y el fin de semana venidero, Ushuaia recibe a los conjuntos de Río Grande.