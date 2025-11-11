Camioneros goleó y quedó clasificado de fase

El domingo por la tarde, y previo al Superclásico nacional, Camioneros goleó a Unión Santiago 5 a 0 por la cuarta fecha de la Zona 2 de la Región Patagónica del Torneo Federal Amateur 2025, y quedó prácticamente clasificado a la tercera fase, y como mínimo a la segunda fase, dado que el único que lo podría superar es su homónimo de Ushuaia, quien el sábado había vencido a Mercantil 3 a 0.

RIO GRANDE.- Esta vez no brilló pese al 5 a 0 final, durante la primera etapa y jugando con viento en contra, intentó jugar corto y de primera pero no siempre lo logró, el más claro en ese sentido fue Mauricio Bravo, quien tiene el primer pase del equipo y el que le da sentido a los ataques, pero sus compañeros no estuvieron en la misma sintonía y en la única jugada a fondo que logró el Verde, la pelota le llegó clara al goleador Jony Torres quien con todo el tiempo del mundo la colocó junto a un palo para el 1 a 0 sobre los 32 minutos de la primera etapa.

Y si Camioneros no logró mostrar lo mejor de sí ante un conjunto santiagueño con muchísimas bajas y ausencias que hizo lo que pudo, menos cuando a los 36 minutos fue reemplazado el mencionado Bravo por un fuerte golpe en la rodilla.

Lo mejor fue que terminase la primera etapa para ambos y que pudiesen acomodar las piezas, pero el hecho que Camioneros iba a jugar la segunda etapa con el viento en su espalda preocupó mucho más al elenco dirigido por Fredy Miranda quien tuvo que improvisar con un defensor juvenil en el arco y con una defensa con modificaciones por ausencias, al local se le hizo cuesta arriba mantener la mínima diferencia y mucho más generar situaciones de gol; de hecho en la primera etapa con viento a favor sólo tuvo un remate franco del goleador Gastón Cornejo que Agustín Mossetto mandó con esfuerzo la pelota al córner.

Y a los 6 minutos de este complemento Camioneros sorprendió a la defensa en línea que esperaba en mitad de cancha, y con un saque lago de Mossetto a las espaldas de todos, dejó mano a mano a Luciano Salazar para que definiera por encima de la cabeza del arquero, golazo para el 2 a 0.

El Verde, pese a ser el claro dominador de las situaciones -a nivel juego estuvo lejos de lo que habían mostrado en las fechas anteriores-, no estuvo fino en los metros finales, hasta que llegaron los cambios y los ingresos marcaron la verdadera diferencia entre unos y otros.

A los 36 abrieron de izquierda a derecha para el ingreso solitario y en diagonal de Zacarías Romero y con un remate rasante puso el 3 a 0.

Dos minutos más tarde, una enorme asistencia de Jony Torres entre líneas, dejó cara a cara con el arquero a Alan Barría quien definió con clase para un nuevo tanto del Camión, y cuando se jugaban 41 minutos, nuevamente lo pusieron a correr a Romero y éste en velocidad dejó a todos atrás para sacar un remate cruzado que se convirtió en el 5 a 0 para el líder de la zona fueguina.

La Opinión Austral

El fin de semana dejó tres resultados fuertes para los equipos de Río Gallegos en el Torneo Regional Federal Amateur: UPP venció a Nocheros, Bancruz superó a Deportivo Esperanza y Boxing ganó el clásico ante Escorpión. Cómo quedó la Zona 3 y qué significa el paso de UPP en la Zona 4.

La fecha del Regional entregó señales nítidas en las dos zonas donde compiten los equipos capitalinos. En la Zona 4, UPP dio un paso firme en casa: le ganó 2–0 a Deportivo Nocheros con goles de Jonathan Jofré y Leandro Gutiérrez en la cancha de Hispano Americano. El equipo de Sebastián Luna ratificó intensidad y orden en un partido que exigió precisión en segundas pelotas y pelota parada. El resultado vale más que tres puntos: llega en el inicio de una seguidilla fuera de casa, con visita a San Julián a la vuelta de la esquina, y consolida el recorrido de un plantel que ascendió desde la Liga de los Barrios, se consagró en la Liga Sur y accedió al Regional por mérito deportivo.

En la Zona 3, el domingo por la mañana en el Emilio “Pichón” Guatti, Bancruz se hizo fuerte como local y derrotó 2–1 a Deportivo Esperanza. Matías Portillo abrió el marcador y, ya en el complemento, Mauro Fuentealba -lateral derecho, con pasado en Boxing-, aseguró la diferencia para el conjunto de Esteban Arias. Gabriel Ortiz había convertido para los de El Calafate. Bancruz necesitaba ganar para sostenerse en la discusión y lo consiguió con un bloque corto y transiciones veloces por banda, su sello en esta etapa del torneo.

A primera hora de la tarde, en la cancha de Hispano Americano, Boxing Club se quedó con un clásico de alto voltaje frente a Escorpión FC. Fue 1–0 con gol de Facundo Erramuspe sobre el final, en un encuentro típico de Regional: duelos físicos, pelota dividida y eficacia en los últimos metros. El equipo “Albiverde” mostró fortaleza para cerrar el resultado en el tramo decisivo y confirmó su tendencia de crecimiento partido a partido. Para Escorpión, la caída volvió a llegar en el epílogo y complica su margen de maniobra en la tabla.

Con estos marcadores, la Zona 3 quedó del siguiente modo: Boxing Club 10 puntos, Bancruz 7, Escorpión FC 4 y Deportivo Esperanza 1. En la Zona 4, el éxito de UPP le dio aire competitivo y puntos clave antes de sus compromisos en San Julián; el resto de la fecha se completó en esa ciudad.

Posiciones – Zona 2

Pos/Clubes Pts. J G E P GF GC

1° Camioneros RG 12 4 4 0 0 20 1

2° Camioneros Ush 7 4 2 1 1 7 4

3° Unión Santiago 4 4 1 1 2 5 10

4° Mercanil Ush 0 4 0 0 4 0 17

Próxima fecha – Quinta

Camioneros RG vs. Camioneros Ush.

Mercantil Ush. vs. Unión Santiago

Goleadores

Jugadores Clubes Tantos

Michael Ombrosi Camioneros RG 4

Ismael Monte Camioneros RG 3

Gastón Cornejo Unión Santiago 3

Luciano Salazar Camioneros RG 3

Jonatan Torres Camioneros RG 3

Lucas Cejas Camioneros RG 2

Brandon Espinoza Camioneros Ush. 2

Jeremías Ponce Camioneros RG 2

Zacarías Romero Camioneros RG 2

Alan Barría Camioneros RG 1

Franco Bueno Camioneros Ush 1

Marcelo Casasola Camioneros Ush. 1

Néstor Cruz Unión Santiago 1

Alejandro Maddonni Camioneros Ush. 1

Joaquín Mansilla Camioneros Ush. 1

Gabriel Morinigo Unión Santiago 1

Felipe Reynoso Camioneros Ush. 1