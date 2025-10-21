Camioneros goleó y mostró juego en su presentación

El TRFA de fútbol ya está en marcha en la Isla; Camioneros en esta ciudad goleó al debutante Unión Santiago por 4 a 0, mostrando un juego que ilusionó a su seguidores que los despidió con un fuerte aplauso. En Ushuaia, el otro Camioneros venció a Mercantil por 2 a 0 y ambos lideran la Zona 2 de la Región Patagónica.

RIO GRANDE.- La segunda fecha a jugarse entre miércoles o jueves, según el Consejo Federal, chocará a los dos Camioneros entre sí en Ushuaia; mientras que en esta ciudad jugarán los dos perdedores de la fecha inicial, Unión Santiago en el Centro Deportivo Municipal recibirá a Mercantil.

Justamente el Centro Deportivo Municipal se vistió de fiesta para una nueva edición del Torneo Regional, muchísima gente se dio cita para ver el debut de los dos elencos de esta ciudad, y la sorpresa llegó de la mano de Camioneros quien de movida mandó a la cancha a los cuatro refuerzos que trajo del norte del país, los cuales se acoplaron muy bien a las figuras locales y de movida superaron al conjunto santiagueño.

A los dos minutos y medio el Verde tuvo su primera situación clara para abrir el marcador, pero recién a los 11 los consiguió tras una linda triangulación por izquierda y un pase entre líneas de Ismael Monte quien encontró sólo a Jeremías Ponce para que éste sacase un zurdazo combado desde afuera del área e ingresase junto a uno de los palos defendidos por un ex Camioneros, Leandro Bordón.

Con la ventaja a su favor, Camioneros mostró su mejor cara, mucho control de pelota, muchos toques para cuidar la misma y cuando aceleró sacó verdaderas diferencias ante un Unión que se mostró perdido en los primeros pasajes y cuando pudo recuperar el balón, le costó mucho mantenerlo pese a las buenas intenciones de Wladimir González y Néstor Cruz.

Sobre los 16 minutos de esta primera etapa, Unión Santiago quiso salir jugando desde el fondo por la izquierda, un rebote le permitió llevarse la pelota en velocidad a Gino Carbonell y cuando llegó al fondo sacó un centro al ras del piso y la misma, al llegar al segundo palo, fue conectada de primera por Michael Ombrosi quien mandó la pelota a la red para el 2 a 0.

Camioneros se hizo dueño del medio campo y de los tiempos del partido; cuando la pelota no podía ser jugada hacia adelante, se apoyaban atrás con Mauricio Bravo, un diez parado como doble cinco junto a Pichi Bravo, aunque sorprendió bajando a la línea de los centrales, y metido entre ellos, fue quien manejó con mucho criterio las salidas del equipo.

Unión, a los 22 minutos movió las piezas; sacrificó al centro delantero Gabriel Morinigo y mandó a la cancha a Gustavo Correa, un cinco más posicional para dar más lucha en la mitad de cancha, y en esta primera etapa ese cambio tampoco le dio resultados, tanto que el Verde mereció irse con uno o dos goles más de diferencia pero sus delanteros no estuvieron finos en la definición.

Para el segundo tiempo Unión pateó el tablero y ejecutó tres cambios de movida, mandó a la zaga central a Lucas Vera -quien se había parado como doble cinco en la primera etapa- y Wilson Barrionuevo pasó como marcador lateral izquierdo, poblando con Gastón Cornejo, José Torres y Matías Hernández la delantera para intentar aprovechar el leve viento a favor en sus espaldas, así y todo no logro generar situaciones claras y llegó a los ponchazos al arco defendido por Francisco Martínez quien no tuvo ninguna pelota de peligro contra su arco, muchos centros que terminaron en sus manos.

Camioneros, por su parte, tuvo tres llegadas claras en los primeros pasajes y mandó a guardar dos a la red; el primero a los 10 por intermedio del debutante Ismael Monte tras habilitación de Jere Ponce (devolución de gentileza por el primer gol) y luego a los 17 tras un centro de Ombrosi que falló el arquero al querer cortar y le quedó en bandeja a Ponce quien consiguió su segundo gol personal, el cuarto de su equipo.

Apenas anotó el gol Jeremías Ponce un calambre lo sacó del partido y junto al chico Mateo Balducci, quien lo reemplazó, también se sumó Adrián Nieto en la media cancha por Lucas Cejas, y más tarde ingresaron Cárdenas en el fondo, el Bebo Pérez y Alejo Carrera en mitad de cancha para asegurar la pelota y sobre todo para darle aire al equipo, que si bien no se acercó más con peligro al arco de Bordón, bien supo cómo controlar la pelota en el medio y no rifarla.

La primera etapa del Verde fue de buena a muy buena, hacía mucho tiempo que en la ciudad no se veía tanta circulación de pelota con sentido, los refuerzos le dieron un toque más de calidad al equipo, y si bien algunos aparecieron más que otros, el mejor fue el zaguero Misael Sueldo quien en Córdoba jugaba marcando punta izquierda, y aquí jugó de 6 con un oficio que sorprendió a todos los que lo vieron por primera vez en una cancha.

Camioneros 4 – 0 Unión Santiago

1. Francisco Martínez 1. Leandro José Bordón

4. Gino Carbonell 4. Daniel Enrique Pavón

2. Rubén Gallo 2. Gonzalo Javier Cruz

6. Misael David Sueldo 6. Wilson David Barrionuevo

3. Milton Monge 3. Lucas Cruz

8. Juan Lucas Cejas 15. Néstor Rolando Cruz

5. Gustavo Andrés Bravo 11. Lucas Antonio Vera

10. Mario Mauricio Bravo 8. Fernando Domínguez

11. Michael Alejandro Ombrosi 10. Wladimir González

9. Jeremías Ponce 7. Miguel Angel Lacombe

7. Ismael Gerardo Monte 9. Gabriel Fabricio Morinigo

DT: Guillermo Vargas/Marcelo Llanes DT: Fredy Miranda

Goles: 11′ Jeremías Ponce; 16′ Michael Ombrosi, 55′ Ismael Monte y 62′ Jeremías Ponce, todos para Camioneros. Arbitro: Carlos Lazarte. Asistentes: Julio Mereles y Guillermo Cok. Cambios en Camioneros: 16. Mateo Balducci por Jeremías Ponce, 17. Adrián Nieto por Juan Lucas Cejas, 15. Alejo Carrera por Mauricio Bravo, 14. Luis Cárdenas por Milton Monge y 18. Maximiliano Pérez por Ismael Monte. Cambios en Unión Santiago: 5. Gustavo Correa por Gabriel Morinigo, 17. Gastón Cornejo por Néstor Cruz, 14. Matías Hernández por Lucas Cruz, 18. José Hernán Torres por Miguel Angel Lacombe, 16. Cristian Alejandro Coronel por Wladimir González. Suplentes en Camioneros: 1. Agustín Mossetto y 13. Juan Carlos Rosales. Suplentes en Unión Santiago: 12. Jeremías Figueroa y 13. Juan Cruz. Incidencias: 91′ expulsado con roja directa Lucas Vera en Unión Santiago.