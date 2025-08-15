Camioneros ganó el clásico fueguino y aún tiene chances

Ayer se disputó la segunda fecha del Torneo Regional Federal Amateur Femenino 2025 de Futsal AFA, Zona Campeonato en la ciudad de Bariloche y Camioneros a primera hora se puso de pie tras vencer a Escuela Municipal de Ushuaia 2 a 0. Llegará a la fecha final frente a Remeros de Rosario con chances de ganar la Zona B, aunque dependiendo del resultado entre las locales de Luna Park y las ushuaienses. Luna Park es la puntera de la Zona B con seis unidades al derrotar anoche a Remeros de Rosario por 3 a 1.

RIO GRANDE.- No será para nada sencilla la jornada de hoy, primero porque Camioneros vuelve a abrir la jornada, la última de la fase clasificatoria, ante las ya eliminadas Remeros de Rosario, que pese a esto, necesita sumar para no descender de categoría. Y luego de este resultado, esperar al cierre de la jornada cuando las locales de Luna Park se midan ante Escuela Municipal de Ushuaia.

El conjunto Verde debe ganar, golear y esperar un triunfo de las Colegialas por no muchos goles, sólo así tendrá chances de ganar la Zona B, dado que si gana por un resultado estrecho, y teniendo en cuenta el empate que se dio en la Zona A entre Hispano Americano y Deportivo Pringles de Villa Mercedes, casi que no tiene chances de acceder como la mejor segunda de todas las participantes.

Hoy, Camioneros cuenta con 3 puntos y una diferencia de +1; Luna Park 6 puntos y +3, mientras que las ushuaienses tienen 3 puntos y +4 de diferencia.

En otras palabras, si el Verde gana 5 a 0 y Escuela vence 2 a 1 Luna Park por ejemplo, el conjunto riograndense ganaría la Zona B para meterse en Semifinales; es difícil, pero no imposible aunque las locales de Luna Park se mostraron fuertes y con el apoyo de su público que les da un plus.

El clásico

El partido era decisivo para las chicas del Verde quienes necesitaban ganar para dejar atrás el mal paso de la fecha inaugural cuando cayeron 1-2 frente a Luna Park de Bariloche, salieron a jugar más metidas el clásico y antes de los 3 minutos ya pasaron a ganar con un golazo de Karen Ramírez, quien presionó la salida de Sol Jara, recuperó y trabó contra otra rival para luego, con una pisadita, quedó frente a la arquera y definió de derecha junto a un palo arriba.

Minutos más tarde, la misma Ramírez tuvo el 2-0 pero su remate esta vez fue bien controlado por la arquero Cuellar, y de una salida rápida del fondo, la pusieron a correr a a Magalí García quien en velocidad ganó y su remate con destino de gol se fue besando el poste.

Recién en los minutos finales pudo reaccionar Escuela Municipal, y en dos ocasiones tuvo la igualdad Valentina Grandis pero Lorena Montaña se hizo gigante para evitar el empate, y sobre el cierre de la primera etapa, nuevamente Karen Ramírez pudo ampliar las cifras pero el remate se fue afuera cuando fue una llegada clarísima.

El inicio de la segunda etapa fue todo nuevamente de Camioneros quien a los 3 minutos alcanzó una nueva ventaja; de una salida de lateral Valeria Sánchez pegó duro al segundo palo buscando una compañera, la pelota rebotó desafortunadamente en Dana Centeno y descolocó a su arquera quien no pudo reaccionar.

Hasta promediar esta segunda mitad todo fue a pedir del Verde, tuvo algunas contras para ampliar y sólo sufrió un tiro libre en contra de Grandis que tapó Montaña, y cuando se cumplieron los 10 minutos, la misma Grandis se calzó el buzo de arquera jugadora y Escuela comenzó a presionar más, pero en las primeras dos entregas fáciles a Montaña, esta estuvo a punto de anotar el tercero pegando de volea de arco a arco y en ambas ocasiones la pelota se fue muy cerquita de la portería.

De contra Camioneros tuvo más chances de liquidar antes el cotejo, una de Macky Figueroa y la otra de Luciana Corregir quien sola en el segundo palo marró el remate cuando la jugada colectiva había sido la más clara del encuentro.

Posiciones – Zona B

Pos/Clubes Pts. J G E P GF GC

1° Luna Park 6 2 2 0 0 5 2

2° Esc. Municipal 3 2 1 0 1 6 2

3° Camioneros 3 2 1 0 1 3 2

4° Remeros Ros. 0 2 0 0 2 1 9

Fecha Final

Viernes 15 de agosto – Tercera fecha

10:30 – Zona B Remeros de Rosario vs. Camioneros RG

12:30 – Zona A Atlético Tucumán vs. Deportivo Pringles

14:30 – Zona C Celtic de Villa Mercedes vs. Atlético Bariloche 16

16:30 – Zona C Huracán Río Gallegos vs. Cruz del Sur

18:30 – Zona A Hispano Americano vs. Gimnasia y Esgrima

20:30 – Acto Inaugural

21:30 – Zona B Escuela Municipal Ush. vs. Luna Park Bar.