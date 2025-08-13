Camioneros debuta hoy ante el duro local: Luna Park

Hoy se pone en marcha la primera edición del Torneo Regional Federal Amateur Femenino 2025 de Futsal AFA, Zona Campeonato, en la ciudad de Bariloche, con la presencia de dos elencos de Tierra del Fuego, Camioneros de Río Grande y Escuela Municipal de Ushuaia, y para males de ambos, cayeron en la misma Zona, la B, para todos la Zona de la Muerte y jugarán entre sí la segunda fecha, el jueves a las 11:00.

RIO GRANDE.- Pero serán las capitalinas quienes abran el fuego de este TRFA 2025 cuando desde las 11:00 se midan ante Remeros Alberdi de Rosario quien reemplazó a último momento a Club Atlético Horizonte también de Rosario.

El elenco Verde por su parte debutará a las 19:00 de hoy ante el duro conjunto local Luna Park; conjunto que hace un año y medio fue campeón de la Copa Argentina, pero que a principio de año en el clasificatorio a este torneo desarrollado en Río Gallegos Camioneros las derrotó a segundos del cierre del match con un golazo de Valentina Grandis, el cual se hizo viral en las redes y toda Argentina comentó el mismo.

Lo dicho, el ya Superclásico fueguino se jugará el jueves a la mañana, dos elencos que se conocen mucho y que vienen de jugar cosas importantes este año, y en ambas ocasiones igualaron; aunque luego Camioneros venció a Escuela Municipal en los penales.

La tercera fecha abrirá muy temprano -a las 10:30- con Camioneros enfrentando a las rosarinas de Remeros, y a partir de los resultados alcanzados en las primeras dos fechas se sabrá lo que deba realizar y meter presión a Escuela Municipal y a Luna Park quienes se verán las caras desde las 21:30 cerrando la fase clasificatoria.

El sistema del torneo es similar a todos los Regionales que se vienen desarrollando en los últimos dos años, doce elencos divididos en tres zonas, clasifican a semifinales los tres ganadores de las mismas más el mejor segundo por lo que si no se registran igualdades en las zonas A y C, es muy probable que el Grupo B tenga dos clasificadas dado que existen muchas chances que aquí sí se registren igualdades por lo pareja que parece la Zona, después a la hora de jugar puede ocurrir cualquier cosa.

Llegaron a tiempo

Las chicas riograndenses arribaron ayer a Bariloche minutos antes de las 16:00; tras hacer noche en Gobernador Costa (Chubut), salieron temprano rumbo a la Villa Turística y lograron llegar en los tiempos preestablecidos, después de las 15:00; por lo que tendrán más de un día de descanso antes del debut.

Ayer hicieron movimientos de relajación tras dos días duros de viaje, y hoy por la mañana tendrán un entrenamiento más exigente pensando en Luna Park, será desde las 10:00 en el gimnasio del Club Estudiantes Unidos; mientras que todo el certamen se desarrollará en su totalidad en el gimnasio Municipal N° 3.

El plantel de Camioneros está integrado por las siguientes jugadoras: Valentina Yáñez, Macarena Figueroa Castillo, Karen Magalí Ramírez, Lorena Natalí Montaña, Constanza Ackerman, Luciana Corregidor, Maia Eunice Gatica, Valeria Sánchez Gallardo, Magalí Jael García Alcoba, María Luján Villarroel, Malena Camperi, Graciela Carolina Montecino, Micaela Tamara Montecinos González y Yanina Villegas Oyarzo.

El cuerpo técnico está integrado por Juan Sánchez (director técnico), Verónica Soledad Sánchez (ayudante técnica), William Andrés Zapata Ponce y María Soledad Avilés (preparadora física). Junto a ellas también arribó Guillermo Andrés Vargas, presidente de la Liga Oficial de Fútbol de Río Grande.

Las Zonas

Los equipos quedaron divididos en tres zonas de cuatro elencos cada una y las mismas quedaron conformadas de la siguiente manera:

Zona A: Gimnasia y Esgrima de Bariloche, Atlético Tucumán, Hispano Americano de Río Gallegos y Deportivo Pringles de Villa Mercedes, San Luis.

Zona B: Luna Park de Bariloche, Camioneros de Río Grande, Escuela Municipal de Ushuaia y Remeros de Alberdi, Santa Fe.

Zona C: Cruz el Sur de Bariloche, Los Celtic de Villa Mercedes, San Luis, Huracán de Río Gallegos y Atlético Bariloche 16.

La Programación

Miércoles 13 de agosto – Primera fecha

11:00 – Zona B Remeros de Rosario vs. Escuela Municipal Ush.

13:00 – Zona A Atlético Tucumán vs. Hispano Americano RGall.

15:00 – Zona C Los Celtic Villa Mercedes vs. Huracán RGall.

17:00 – Zona A Gimnasia y Esgrima Bar. vs. Pringles Villa Mercedes

19:00 – Zona B Luna Park Bariloche vs. Camioneros Río Grande

21:00 – Zona C Cruz del Sur Bariloche vs. Atlético Bariloche 16

Jueves 14 de agosto – Segunda Fecha

11:00 – Zona B Camioneros Río Grande vs. Escuela Municipal Ush.

13:00 – Zona A Pringles Villa Mercedes vs. Hispano Americano

15:00 – Zona A Cruz del Sur Bariloche vs. Celtic de Villa Mercedes

17:00 – Zona C Atlético Bariloche 16 vs. Huracán Río Gallegos

19:00 – Zona B Luna Park Bariloche vs. Remeros de Rosario

21:00 – Zona C Gimnasia y Esgrima vs. Atlético Tucumán

Viernes 15 de agosto – Tercera fecha

10:30 – Zona B Remeros de Rosario vs. Camioneros RG

12:30 – Zona A Atlético Tucumán vs. Deportivo Pringles

14:30 – Zona C Celtic de Villa Mercedes vs. Atlético Bariloche 16

16:30 – Zona C Huracán Río Gallegos vs. Cruz del Sur

18:30 – Zona A Hispano Americano vs. Gimnasia y Esgrima

20:30 – Acto Inaugural

21:30 – Zona B Escuela Municipal Ush. vs. Luna Park Bar.