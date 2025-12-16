Camioneros de Ushuaia sacó buena diferencia en la ida

El inicio de la tercera ronda del Torneo Regional Federal Amateur de Fútbol no pudo ser mejor para Camioneros de Ushuaia, quien en su casa derrotó a Camioneros de Río Grande por 3 a 1 y llegará a esta ciudad a jugar la revancha con una diferencia tranquilizadora, no definitoria, pero si tranquilizadora.

RIO GRANDE.- Bajo una lluvia torrencial que azotó casi todo el día a la capital provincial y que obligó a que el juego se retrasase una hora y media más de lo pautado (no fue lo único que retrasó el inicio), cuando la pelota se puso en marcha si bien la lluvia era historia, dejó el campo en muy mal estado, sobre todo en las dos bandas donde el agua no llegó a drenar y se hizo imposible jugar rápido por esos sectores y perjudicó mucho al visitante que desde que arrancó este TRFA, quiso jugar siempre en corto y por abajo, esta vez esas triangulaciones no aparecieron y por errores propios, dejaron el invicto en el actual certamen.

Y pese a que las primeras dos jugadas de peligro fueron para el Verde riograndense, una escapa de Jere Ponce que solo frente al arquero que lo salió a atorar no pudo puntearla con fuerte y dirección, y luego una escapada de Ismael Monte que fue derribado con una fuerte infracción del central Sabater, el que árbitro Miranda ni siquiera cobró infracción cuando la jugada era de amarilla y un tiro libre muy peligroso al borde del área.

Un minuto después, el local contestó con un pelotazo largo a la izquierda, casi de primera metieron un centro pasado al segundo palo, Mossetto no pudo contener, dejó la pelota viva y de inmediato otro centro al palo opuesto, un gran cabezazo de Douglas Romero mandó la pelota a la red.

Y en la segunda llegada de Camioneros de Ushuaia a los 25 minutos alcanzó el segundo gol; a la salida de un tiro libre sobre la izquierda, la pelota fue enviada al corazón del área, no pudieron despejar correctamente el balón, el mismo quedó suelto en el área chica y sin marca Jaime Flores mandó la pelota a la red.

El segundo tiempo se le hizo más cuesta arriba a la visita, dado que a los 9 minutos de una mala salida del fondo que le regalan la pelota al rival, esos pusieron a correr por la izquierda a Espinoza y tras llegar al fondo sacó in centro pasado para la aparición solitaria de Federico Bleuer quien alcanzó el 3 a 0.

La visita fue y fue más a los ponchazos que con su fútbol característico; y el premio lo tuvo a los 25 minutos cuando jugaron la pelota a la izquierda para el goleador Ismael Monte quien en el vértice del área se hamacó, salió para su derecha y de primera sacó un latigazo combado que se metió en el ángulo más lejano de Di Lella, golazo para achicar el score.

Luego no pudo generar más situaciones claras para descontar, y ahora tendrá una semana para trabajar la revancha, sabiendo que deberá arriesgar y plantar un equipo más ofensivo con cambios de varios nombres en el once titular.

Empate en Río Gallegos

Sin muchas variantes y con un día muy fresco en el estadio “Pichón Guatti” de la Avenida San Martín, el Atlético Boxing club logró un empate sin goles frente al Atlético de Puerto San Julián en el primer encuentro por la tercera fase del Torneo Regional Amateur, por lo que el pase se definirá el próximo domingo cuando el equipo galleguense visite al equipo de “la Cascada” en su propia cancha.

El encuentro comenzó con un molesto viento cruzado del oeste que le complicó las cosas a los dos conjuntos, con un dueño de casa jugando primero en contra por lo que tuvo sus bemoles en la lucha por la pelota, donde no hubo de movida mucho que apreciar salvo una defensa notoria de ambos en el medio campo.

Los albiverdes hicieron el esfuerzo, pero los visitantes estaban bien plantados en la última línea y si bien hubo atisbos de posibilidades para ambos lados, no revistió mayor peligro durante los primeros 45 minutos de juego, por lo que ambos se fueron al descanso con un sabor a poco notable.

En el complemento sucedió mas o menos lo mismo, donde los de San Julián carecieron de un ataque intenso aunque la defensa en el medio campo fue notable para detener las intenciones de los dueños de casa que hicieron lo posible pero sin mucha claridad y se podría decir que en ningún momento se produjo una jugada concreta para abrir el marcador, con muchos pelotazo de un lado y de otro, sin mayor claridad de juego.

El encuentro se tornó monótono y pesado, Boxing Club siguió intentando principalmente por la derecha pero sin mucha sustancia, y las esporádicas actitudes de los del Atlético no rindieron tampoco mucho, aunque para ellos y sabedores de como se vive en partido en su propia casa, resultó un encuentro ms que aceptable para sus intenciones.

Ahora habrá que esperar el próximo fin de semana donde la cuestión se dirimirá en Puerto San Julián, por lo que los albiverdes tendrán que ir con todas las luces para intentar lograr un resultado que les ha sido adverso en su propia cancha, situación comprometida para un pase de fase complicado.

En Comodoro Rivadavia la CAI empató sin goles por Jorge Newbery, por lo que la situación es igual a la vivida en Río Gallegos y habrá que esperar definiciones el fin de semana que viene.

Resultados – Ida

Camioneros de Ushuaia 3 – 1 Camioneros de Río Grande

Boxing Club de Río Gallegos 0 – 0 Atlético San Julián

CAI de Comodoro Rivadavia 0 – 0 Jorge Newbery de C. Rivadavia

JJ Moreno de Puerto Madryn 2 – 1 Deportivo Villalonga

La Amistad de Cipoletti 0 – 1 Independiente de Neuquén

San Patricio de Neuquén 1 – 0 Estudiantes de Bariloche

Alianza Cutral Có 1 – 2 Atlético Regina de Villa Regina

Deportivo Roca de General Roca 1 – 1 Sportman de Choele Choel