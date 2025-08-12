Camioneros cayó en sus dos presentaciones en el Regional

A lo largo del fin de semana se desarrolló la etapa Sur del Torneo Regional Federal Amateur femenina (igual al clásico torneo regional masculino) en Río Gallegos, donde Tierra del Fuego fue representada por Camioneros quienes el viernes por la noche cayeron 2 a 1 frente a Hispano Americano y el sábado por la tarde ante Boxing Club de la misma ciudad, por idéntico marcador.

RIO GRANDE (Fotos Gentileza Romina Barrientos).- Hispano Americano logró ubicarse en el primer lugar luego de vencer al Atlético Boxing Club por dos goles a uno en el cierre de la primera ronda de la Copa, tras dejar en el camino a Camioneros de Río Grande.

En el primer encuentro del fin de semana las chicas celestes le ganaron a las fueguinas por 2 a 1 con dos impresionantes goles de Antonella González y descuento para las rivales en los pies de Valeria Sánchez Gallardo, y en el segundo encuentro, eran las chicas del Boxing Club las que derrotaron a las fueguinas por el mismo resultado, con dos goles de buena factura de Florencia McLean, por lo que los dos equipos ganadores se enfrentaron en una verdadera final en la tarde del domingo para darle lucidez al estadio “Pichón Guatti” de la avenida San Martín.

Allí se enfrentaron las dueñas de casa con sus rivales celestes, donde Hispano Americano con un dos a uno se quedó con el resultado del encuentro y el primer lugar de la tabla para pasar a la segunda fase, y como pasan dos equipos por zona, las del Boxing también entraron en la etapa siguiente, quedando Hispano con 6 unidades, Boxing con 3 y Camioneros sin puntos.

Ahora comienza la segunda etapa que se jugará el 31 de agosto y el 7 de septiembre, donde en la zona patagónica Confluencia de Neuquén enfrentará a Independiente de Trelew y por otro lado, Cruz del Sur de Bariloche hará lo propio contra Pacífico de Neuquén, todos nombres archiconocidos en el fútbol patagónico; mientras que el Boxing Club se medirá con Ferrocarriles del Estado de Comodoro Rivadavia y por su parte Hispano Americano lo hará con Nocheros de Las Heras.

Luego se enfrentarán entre equipos ganadores y de este cuarteto doble saldrá un equipo que será el campeón de la zona patagónica, el que deberá enfrentar al campeón de Cuyo, torneo que está bastante más avanzado y donde juegan la zona Sporting del Bañado de Valle Viejo frente a Central Córdoba de Santiago del Estero, quienes van por el encuentro de vuelta, porque en el de ida ya vencieron las chicas de Sporting por 1 a 0 y están cercanas a clasificarse, y cabe señalar que este torneo dio comienzo hace ya unos meses pero en la zona patagónica y por las condiciones climáticas se demoró esperando el mejoramiento climático.

El técnico del Verde, Willy Zapata, remarcó el gran trabajo que hicieron las chicas, quienes llegaron el mismo viernes del debut a la capital santacruceña y desde las 20:00 ya estaban jugando ante Las Celestes, y con poco tiempo de recuperación, el sábado a la tarde, desde las 17:00 se midieron frente al Boxing Club, rescatando el entrenador las buenas ocasiones de gol que tuvieron en los dos juegos y la mala fortuna que tuvieron a la hora de definir.

Además agregó: «La verdad que nos tenían estudiados, nos marcaron con mucho recaudo a tres piezas fundamentales nuestras, sobre todo a Valeria Sánchez, Yamila Ramírez y a nuestro refuerzo, Karen Ramírez, así y todo pudimos hacer un gran trabajo en ambas oportunidades”.

Lejos de bajonearse por el resultado, el responsable del primer equipo sabe que el proceso femenino recién comienza, que van solo dos años y medio de pleno trabajo y que esta ocasión le llegó en un mal momento del equipo dado que en los últimos cuatro meses casi no pudieron entrenar en cancha debido a las condiciones climáticas que reinaron en Río Grande, sabiendo que ahora viene otro gran desafío con Camioneros, el Torneo Regional Federal Amateur de Futsal AFA en Bariloche, que desde mañana miércoles ya se pone en marcha y varias de las chicas que jugaron el fin de semana volverán a calzarse la casaca Verde, esta vez al mando de Juan Sánchez.