Camioneros aplastó el fin de semana y manda en soledad

Camioneros se puso al día y lo hizo de la mejor forma; el viernes goleó a Estrella Austral 9 a 3 en el cotejo pendiente de la tercera fecha, y el domingo vapuleó a Escuela Argentina, el otro elenco que llegaba como líder e invicto de la Zona A, fue 9-0 no dejando ninguna duda de quién es el mejor del grupo y va por el mismo logro alcanzado en el Apertura, donde primero ganó la primera fase y luego ganó el campeonato y, de repetir, será el campeón anual sin necesidad de jugar una final Anual.

RIO GRANDE (Foto Gentileza Liga Oficial de Fútbol).- Y el Verde por ahora no extraña a Facundo Perpetto lesionado, se sabe que es el alma del equipo y el de las paradas bravas, pero a partir de un plantel muy largo y a base de mucha presión para no dejar jugar a los rivales y el peso de sus individualidades a la hora de llegar al arco, le alcanza y le sobra para ser el líder de su grupo y convertirse en el primer clasificado a los cuartos de final.

El viernes venció a un irregular Estrella Austral que sigue sin poder reunir a todos sus valores, sobre todo preocupa la lesión de Nico Paredes y si bien estuvo a la altura en los primeros pasajes, después no pudo con las variantes del Verde.

El domingo era el choque más esperado, tanto Escuela Argentina como Camioneros llegaron punteros con el puntaje perfecto, cuatro juegos, cuatro ganados, pero se vio la verdadera diferencia de uno y otro, mientras el Verde llegó las veces que quiso con peligro al arco rival, a los Colegiales le costó toda la noche generar verdaderas situaciones de peligro al arco del Negrito Fuenzalida primero, y el de Ale Godoy en los veinte minutos finales.

Y la primera etapa fue 3-0 gracias al golazo de Jeremías Ponce quien recibió de espalda un lateral, aguantó la marca y cuando se dio vuelta fusiló a Juan Gutierre; luego llegó el primero de Aaron Camino y cerró Eric Zaraza con otra pivoteada de alto calibre.

Antes del primer minuto del complemento, Juan Barrientos le pegó directo a un tiro libre que se metió entre muchas piernas y colocó el 4-0 y si como esto fuera poco, Camioneros adelantó a Alejandro Godoy como arquero jugador -cada vez le gusta más su nueva función-, y lo fue acorralando al rival y a partir de conseguir espacios llegaron cinco goles más, tres de ellos de Aaron Camino, el goleador que trajo el Verde y que recién ahora está respondiendo con goles después de sobreponerse de muchas lesiones que le quitaron continuidad.

Por esta misma zona fue clave la victoria de Arsenal FC ante Defensores del Sur por 3-2, no sólo porque se subió a la tercera colocación, sino que le sacó cuatro unidades a su vencido y tres sobre Estrella Austral con dos fechas por jugar y en donde los dirigidos por Mario Falcone se miden ante Camioneros en la próxima fecha y ante HVJ Futsal en el cierre, por lo que miran con mucho optimismo la chance de meterse entre los mejores cuatro elencos del grupo.

Por la Zona B y a la espera que Luz y Fuerza complete sus dos fechas pendientes el nuevo líder es Rosario quien se recuperó de sus vaivenes y sin la presencia de su capitán Wladimir González (tema para ampliar) derrotó con un golazo de Maxi Ferreyra 1-0 a Metalúrgico.

Posiciones – Zona A

Pos/Clubes Pts. J G E P GF GC

1° Camioneros 15 5 5 0 0 51 13

2° Escuela Argentina 12 5 4 0 1 21 14

3° Arsenal FC 10 5 3 1 1 21 10

4° Estrella Austral 7 5 2 1 2 22 25

5° Defensores del Sur 6 5 2 0 3 26 17

6° Club Italiano 6 5 2 0 3 12 36

7° Los Troncos 3 5 1 0 4 16 30

8° HVJ Futsal 0 5 0 0 5 11 35

Posiciones – Zona B

Pos/Clubes Pts. J G E P GF GC

1° Rosario RG10 5 3 1 1 18 10

2° Luz y Fuerza 9 3 3 0 0 22 8

3° San Isidro 7 4 2 1 1 28 14

4° Dep. Río Grande 7 5 2 1 2 20 17

5° San Francisco 6 4 2 0 2 17 26

6° ADEFU 5 4 1 2 1 9 11

7° Metalúrgico 4 5 1 1 3 17 18

8° Deportivo Frías 0 4 0 0 4 1 30

Clausura – Goleadores

Braian Sánchez Defensores del Sur 9

Aaron Camino Camioneros 8

Wladimir González Rosario RG 8

Jeremías Ponce Camioneros 8

Gustavo Chávez Defensores del Sur 7

Alejandro Godoy Camioneros 7

Raúl Romero Arsenal FC 7

Martín Igor Defensores del Sur 6

Gabriel Sánchez San Isidro 6

Franco Torres Luz y Fuerza 6

Luciano Abalos Escuela Argentina 5

Milton Benítez Camioneros 5

Kevin Maldonado Los Troncos 5

Uriel Mayol Deportivo Río Grande 5

Adrián Sosa Defensores del Sur 5

Tomás Sotomayor Escuela Argentina 5

Sebastián Verón Camioneros 5

Camioneros 9 – 3 Estrella Austral

Camioneros: Jeremías Ponce (3), Juan Barrientos, Aaron Camino, Alejandro Godoy, Braian Zapata, Bruno Patiño y Diego García.

Estrella Austral: Luciano Rain, Daniel Lemos y Thiago Benítez.

Arbitros: Christian Farieri y Rodrigo Bravo.

Gimnasio: Fortaleza Verde.

Partido: Pendiente de la tercera fecha.

Incidencias: No se registraron.

Arsenal FC 3 – 2 Defensores del Sur

Arsenal FC: Raúl Romero (2) y Enzo Matías Marastoni.

Defensores del Sur: Gustavo Chávez e Iván Giorgis.

Arbitros: Diego Marín y Marco Moreno.

Gimnasio: Fortaleza Verde

Partido: Quinta fecha.

Incidencias: Expulsado Iván Giorgis en Defensores del Sur.

Deportivo Río Grande 9 – 0 Deportivo Frías

Deportivo Río Grande: Uriel Mayol (3), Santiago Oroz (2), Facundo Carrizo, José Chacón, Esteban Carrizo y Claudio Llancapani.

Arbitros: Julio Mereles y Carlos Lazarte.

Gimnasio: Fortaleza Verde.

Partido: Quinta fecha.

Incidencias: Expulsado Gustavo Cañizares en Deportivo Río Grande.

HVJ Futsal 2 – 3 Club Italiano

HVJ Futsal: Braian Ordas (2).

Club Italiano: Santiago Garelli, Bautista Ortiz y Franco Villarroel.

Arbitros: Alberto Miller y Julio Mereles.

Gimnasio: Fortaleza Verde.

Partido: Quinta fecha.

Incidencias: Expulsado Bautista Ortiz en Club Italiano.

Rosario 1 – 0 Metalúrgico

Rosario: Maximiliano Ferreyra.

Arbitros: Christian Farieri y Alberto Miller.

Gimnasio: Fortaleza Verde.

Partido: Quinta fecha.

Incidencias: Expulsado Lucas Larroza en Metalúrgico.

Camioneros 9 – 0 Escuela Argentina

Camioneros: Aaron Camino (4), Diego García (2), Jeremías Ponce, Eric Zaraza, Juan Barrientos.

Arbitros: Christian Farieri y Julio Mereles.

Gimnasio: Fortaleza Verde.

Partido: Quinta fecha.

Incidencias: No se registraron.

Los Troncos 4 – 7 Estrella Austral

Los Troncos: Kevin Maldonado (2), Fernando Villa Jara y Agustín Navarrete.

Estrella Austral: Lucas Achar, Luciano Rain, Rodrigo Romero, Jonatan Barrera, Tobías Molinari, Jeremías Abdala y Rodrigo Chávez.

Arbitros: Rodrigo Bravo y Nicolás Garay.

Gimnasio: Margen Sur.

Partido: Quinta fecha.

Incidencias: No se registraron.

Sexta fecha

Defensores del Sur vs. Estrella Austral

Arsenal FC vs. Camioneros

Club Italiano vs. Los Troncos

Escuela Argentina vs. HVJ Futsal

Rosario RG vs. San Isidro

Metalúrgico vs. Luz y Fuerza

Deportivo Frías vs. ADEFU

San Francisco vs. Deportivo Río Grande