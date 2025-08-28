Este viernes 29 de agosto, de 18 a 20 horas, se realizará la Caminata Yuyera de Herborización, una propuesta enmarcada en el ciclo de actividades «Comunidad en Grande», organizada por el Municipio de Río Grande a través de la Secretaría de Gestión Ciudadana, junto a Estepa Viva.

RIO GRANDE.- El Municipio de Río Grande, invita a la comunidad a sumarse a la actividad «Caminata yuyera de herborización», con el fin de generar una mayor conciencia para el cuidado del medioambiente.

La actividad comenzará en la Casa Municipal CAP (Portolán 465), con una breve introducción, y luego los participantes se dirigirán a la Reserva Natural Punta Popper para una caminata y recolección de especies nativas. La jornada finalizará nuevamente en la Casa Municipal con un taller práctico de herborización, donde lo recolectado se transformará en un recuerdo especial. Desde el Municipio se fomenta la participación en actividades al aire libre que conectan a las familias con la naturaleza, la ciencia y la comunidad.

Es de mencionar que, se recomienda a los participantes asistir con ropa cómoda y llevar una botella de agua.

Desde el Municipio se fomenta la participación en actividades al aire libre que conectan a las familias con la naturaleza, la ciencia y la comunidad, promoviendo el aprendizaje y la conservación de nuestro entorno.