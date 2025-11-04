CAME y UNICEF inauguraron un lactario en Ushuaia

En el marco del programa “Empresas que Cuidan” –impulsado por UNICEF y con el apoyo estratégico de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) para promover entornos laborales y comunitarios más humanos, inclusivos y corresponsables– se inauguró en la ciudad de Ushuaia un nuevo espacio de lactancia en el primer piso del Paseo del Fuego Shopping (Perito Francisco Moreno 1460).

Con la intervención de la Cámara de Comercio y otras Actividades Empresarias de Ushuaia, el lactario fue diseñado para brindar un entorno cálido, tranquilo y contenedor. El espacio dispone de un sillón confortable, iluminación cálida, cortinas para asegurar privacidad y reducir la contaminación ambiental, así como también una decoración amigable, condiciones que generan un lugar propicio para la comodidad y el cuidado. Desde CAME y UNICEF se buscará replicar este tipo de iniciativas en otras localidades y provincias de la Argentina.

El lactario estará disponible para su uso todos los días de 11 a 22 horas. El acto de inauguración contó con la participación de la vicepresidenta de CAME y presidenta de la cámara ushuaiense, Claudia Fernández, y del secretario de Servicios de CAME, Dino Minnozzi. Claudia Fernández y Dino Minnozzi.

Con esta acción, desde el departamento de Responsabilidad Social y Desarrollo Sustentable y el sector de Mujeres Empresarias de la CAME, acompañamos a la Cámara de Comercio de Ushuaia y el Paseo del Fuego Shopping, reafirmando el compromiso con el cuidado, la inclusión y el bienestar de las comunidades e invitamos a sumarse a ser parte de esta iniciativa y replicarla en el resto del país a todas aquellas entidades que forman parte de nuestra Red Federal para seguir trabajando en la transición de modelos económicos con conciencia social y ambiental.