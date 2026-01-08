CAME Turismo presentó su Plan Estratégico 2026 ante la Mesa Nacional



En el marco del cierre de fin de año del Consejo directivo de CAME, se realizó la Reunión de la Mesa Nacional de CAME Turismo, realizada el 16 de diciembre de 2025 en la sede de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), se presentó oficialmente el Plan CAME Turismo 2026, una hoja de ruta que consolida al turismo como actividad económica estratégica para el desarrollo federal de las pymes argentinas.

El encuentro se desarrolló de manera mixta (presencial y virtual) en el Salón de las Arañas, con la participación de dirigentes sectoriales de todo el país, referentes empresariales y autoridades institucionales.

La apertura estuvo a cargo del secretario de Turismo de CAME, Gregorio Werchow, junto a la secretaria General de CAME, Beatriz Tourn, quien acompañó el inicio de la jornada, reafirmando el respaldo institucional de la entidad al sector turístico.

El cierre del encuentro estuvo a cargo del presidente de CAME, Ricardo Diab, quien destacó el carácter estratégico, federal y transversal del turismo dentro del entramado productivo nacional, así como la importancia central que esta actividad tiene para la Confederación Argentina de la Mediana Empresa.

Durante la jornada se desarrolló además un panel de alto nivel con la participación de CEOs de plataformas líderes del turismo. Entre ellos, Martín Romano, Socio Gerente y CEO de Atrápalo para Argentina, México, Chile y Perú, quien compartió su visión sobre tendencias, innovación y transformación digital aplicadas al turismo pyme.

Uno de los momentos centrales fue la presentación de los lineamientos del sector turismo para el año 2026, a cargo del secretario ejecutivo de CAME, Sebastián Bel, junto a su equipo de consultores, donde se expuso el Resumen Ejecutivo del Plan CAME Turismo 2026, bajo el lema:

“La institucionalidad como motor del desarrollo turístico y de las pymes argentinas”.

PLAN CAME TURISMO 2026: EJES Y OBJETIVOS

El Plan 2026 se apoya en el programa rector Turismo Somos Todos, profundizando una visión de nueva gobernanza turística, con foco en:

Fortalecimiento institucional – articulación público-privada – sostenibilidad – innovación – identidad territorial – competitividad pyme.

Entre sus objetivos estratégicos, se destacan:

Consolidar el tejido institucional del turismo en todo el país – Posicionar al turismo como actividad económica clave – Impulsar modelos de triple impacto – Desarrollar productos turísticos federales – Profesionalizar dirigentes y emprendedores – Potenciar la identidad cultural y el patrimonio urbano y territorial.

Ratificación de los comunicados sobre fines de semana largos y períodos vacacionales

En este marco, CAME Turismo ratifica y profundiza los posicionamientos institucionales expresados en los comunicados difundidos durante los fines de semana largos y los períodos vacacionales, tanto de verano como de invierno. Lejos de tratarse de manifestaciones coyunturales, estos pronunciamientos reflejan una mirada federal del sector turístico pyme frente a la caída del consumo, la pérdida de competitividad y las asimetrías que afectan al turismo interno en todo el país.

En ese sentido, el Plan CAME Turismo 2026 no solo sostiene estos posicionamientos, sino que los jerarquiza, incorporando herramientas técnicas de seguimiento, análisis y sistematización de información. A tal efecto, se prevé el fortalecimiento de mecanismos de monitoreo permanente y la evolución hacia un observatorio turístico pyme, que permita aportar datos objetivos, evidencia territorial y diagnósticos sólidos para el debate público, la toma de decisiones y el diseño de políticas que acompañen al sector en los momentos de mayor impacto económico y social.

AGENDA 2026: SUBCOMISIONES Y NUEVAS PROPUESTAS

El plan incorpora nuevas actividades para cada subcomisión, entre ellas:

Turismo Rural y Naturaleza: Mapa Federal de Experiencias Rurales, certificación CAME de turismo rural responsable y laboratorios de productos.

Turismo Regenerativo e Innovación: Radar de Tendencias 2026–2030, destinos laboratorio y banco federal de proyectos innovadores.

Turismo Urbano: Año Gaudí 2026, Año Art Déco 2026, Ruta Argentina y Panamericana del Art Nouveau y los Premios Nacionales de Turismo Urbano.

Turismo Religioso: Catálogo Nacional, Caminos de Fe y Cultura, observatorio sectorial y encuentro federal anual.

Estas acciones se complementan con líneas transversales como la consolidación de la Mesa Nacional de CAME Turismo, el trabajo articulado con universidades, una agenda federal de capacitación, la participación en ferias y foros estratégicos y el impulso a plataformas tecnológicas y propuestas normativas para el sector.

Al cierre de la presentación, Gregorio Werchow, señaló: “Este plan no es una declaración de buenas intenciones: es una agenda concreta, federal y ejecutable. El turismo necesita instituciones fuertes, dirigentes formados y pymes competitivas. Desde CAME estamos convencidos de que, cuando el turismo se organiza, el desarrollo deja de ser un discurso y pasa a ser una realidad medible”.

Con este Plan Estratégico, CAME Turismo reafirma su compromiso de convertir al turismo en una de las políticas públicas transversales más influyentes para el desarrollo de las pymes argentinas, posicionándose como referente técnico, institucional y político del turismo nacional.