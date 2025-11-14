Cambio de la Bandera de Guerra

En la Plaza de Armas del Batallón de Infantería de Marina N°5 se realizó la ceremonia de cambio de Bandera de Guerra de la Brigada de Infantería de Marina Austral (BRIA).

RIO GRANDE (La Gaceta Marinera).- La misma fue presidida por el Comandante de la Brigada, Capitán de Navío Alfredo Antonio Banegas, y contó con la presencia de los titulares de destinos de la zona naval, representantes de las Fuerzas de Seguridad con asiento en la ciudad, Veteranos de Guerra de Malvinas e invitados especiales.

Tras el ingreso de las autoridades y la lectura de la orden correspondiente, el presbítero Guido Casillo bendijo la nueva Bandera de Guerra, la cual fue entregada por el Secretario de Enlace con las Fuerzas de Seguridad de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Suboficial Mayor (R) de la Policía Federal José Díaz, al Comandante de la Brigada.

Para culminar la ceremonia, se entonaron las estrofas de la Marcha de las Malvinas y de la Armada Argentina. Posteriormente, el Grupo Bandera se retiró de la Plaza de Armas portando el pabellón recientemente incorporado, desfilando frente al personal formado.

El acto se enmarcó en el cambio de denominación de la Fuerza de Infantería de Marina Austral, que pasó a llamarse Brigada de Infantería de Marina Austral, conforme a lo dispuesto por la Resolución N° 19/24 del Jefe del Estado Mayor General de la Armada.