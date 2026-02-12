Cambia el ciclo lectivo 2026

El comienzo de clases marca grandes diferencias. Una provincia dará el puntapié inicial en febrero y La Pampa cerrará las aulas el 23 de diciembre.

Comienzan las clases

El Consejo Federal de Educación definió el Calendario Escolar 2026, estableciendo un cronograma que varía significativamente según la jurisdicción. Mientras la mayoría de los distritos apunta a cumplir los 190 días de clases, las fechas de inicio y fin muestran una dispersión que va desde mediados de febrero hasta casi la cena de Navidad.

El dato más relevante del nuevo esquema es la disparidad en el arranque. Aunque el título sugiere un inicio generalizado post-Carnaval (que en 2026 cae 16 y 17 de febrero), varias provincias se adelantarán a esa fecha para garantizar el cumplimiento de los objetivos pedagógicos.

La primera provincia en abrir las escuelas será Santiago del Estero, que iniciará el ciclo lectivo el 18 de febrero, marcando el récord de anticipación este año.

Le siguen en el cronograma:

23 de febrero: Chubut, Jujuy y San Luis. 24 de febrero: Tierra del Fuego. 25 de febrero: CABA, Mendoza, Neuquén y Santa Cruz.

El resto del país, incluyendo a la provincia de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, comenzará masivamente el lunes 2 de marzo, una semana después de los feriados de Carnaval.

Cuándo terminan las clases: ¿quién cierra último?

El cierre del ciclo lectivo también trae sorpresas. La provincia que extenderá las clases hasta el límite del calendario es La Pampa, cuya fecha de finalización está pautada para el 23 de diciembre, apenas unas horas antes de la Nochebuena.

Le sigue muy de cerca la Provincia de Buenos Aires y Mendoza, que finalizarán el 22 de diciembre. La gran mayoría de las jurisdicciones, no obstante, cerrará el año el viernes 18 de diciembre.

Cuándo empiezan las clases en CABA

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires definió un calendario intermedio. Los alumnos porteños volverán a las aulas el miércoles 25 de febrero y finalizarán el ciclo el 18 de diciembre.

Epígrafe: El ciclo lectivo 2026 tendrá fechas de inicio dispares en todo el país.

Cuándo empiezan las clases en Provincia de Buenos Aires

El distrito con mayor matrícula escolar del país optó por un inicio más tardío pero una finalización extendida. Las clases en territorio bonaerense comenzarán el 2 de marzo y se extenderán hasta el 22 de diciembre.

Cuándo empiezan las vacaciones de invierno

El receso invernal se dividirá en dos grandes grupos, como es habitual, para no saturar los destinos turísticos: