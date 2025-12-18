Cámara de Representantes de Estados Unidos rechazó resoluciones destinadas a frenar a Trump contra Venezuela

Dos resoluciones impulsadas por los demócratas que buscaban limitar las acciones militares de la Administración Trump contra Venezuela, incluidos ataques contra presuntas embarcaciones narcotraficantes, fueron rechazadas por un estrecho margen en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, bajo control de los republicanos.

WASHINGTON (Xinhua/NA).- Una de las iniciativas habría prohibido a la Casa Blanca participar en hostilidades contra cualquier organización terrorista designada por el presidente en el hemisferio occidental sin la aprobación del Congreso y fue derrotada por 210 votos a favor y 216 en contra, con dos republicanos votando a favor y otros tantos demócratas votando en contra.

La segunda habría exigido que el presidente Donald Trump retirara a las fuerzas armadas estadounidenses de las hostilidades en o contra Venezuela en ausencia de autorización del Congreso y fue rechazada por 211 votos a favor y 213 en contra, con tres republicanos, incluida Marjorie Taylor Greene, sumándose a todos los demócratas salvo uno en apoyo.

“Creo que es inmoral, no solo un fracaso estratégico, sino un fracaso moral, que tengamos a un presidente tocando los tambores de guerra sin siquiera una votación de la Cámara de Representantes”, comentó en el debate el miembro demócrata de mayor rango del Comité de Reglas de la Cámara Baja, Jim McGovern.

El congresista arremetió agregando: “Esto no es ‘Estados Unidos Primero’”.

Previamente, este mismo año, resoluciones similares sobre poderes de guerra presentadas por los demócratas en el Senado también fueron rechazadas.

Durante casi cuatro meses, Estados Unidos ha mantenido una importante presencia militar en el Caribe, gran parte de ella frente a la costa venezolana, supuestamente para combatir el narcotráfico, una afirmación que Venezuela denunció como un intento apenas encubierto de promover un cambio de régimen en Caracas.

