Caliva, Pereyra y Rojas, los destacados en Buenos Aires

miércoles 24 de septiembre de 2025
Diario El Sureño
Al menos trece fueguinos participaron el pasado domingo 21 en una nueva edición del multitudinario Maratón de Buenos Aires, organizado por Carreras y Maratones Ñandú.

RIO GRANDE.- Ellos fueron parte de los 12.765 clasificados (8.881 varones y 3.881 mujeres), en la carrera de 42.195 kilómetros más convocante de Sudamérica.

Los fueguinos

El riograndense Guillermo Caliva (18/29 años), quien estudia en Bahía Blanca, encabezó el listado con 2:58:01 (Neto, 2:57:52), a 4: de promedio. Quedó 471° en la general absoluta; 453° en su rama; y 54° en su división de edad. También sobresalió el ushuaiense Víctor Pereyra (50/54 años), con un tiempo oficial de 3:06:45 (818° en la general; 780° entre los varones; y 24° en su categoría).

Mientras que en femenino se destacó la capitalina Eva Rojas, con 3:40:53 (441° en su rama, 92° en 40/44 años).

La elite

El dominio de los fondistas de Etiopía fue contundente

en la rama femenina, alzándose con siete de los ocho primeros puestos: se impuso Elfinesh Amare, con 2:28:12(21° en la general absoluta), escoltada por sus compatriotas Maritu Gutema           -también de la categoría 18/29 años-, con 2:28:54; y Alemitu Olana, con 2:29:07.

Las mejores argentinas: la tandilense Luján Urrutia (2:42:50) y la marplatense Anahí Castaño (2:43:16), novena y décima, respectivamente.

Entre los varones, también triunfó un etíope, Habtamu Denekew (2:09:24), seguido por los keniatas Esphond Cheruiyot (2:09:46) y Dickson Kiptoo (2:15:06).

El recordman nacional Joaquín Arbe quedó al frente de los argentinos, al ubicarse sexto en la clasificación masculina, con 2:19:21. Inmediatamente detrás del esquelense arribaron el comodorense David Rodríguez (2:19:22), y el tucumano -de Yerba Buena- Ezequiel Chavarría (2:19:31).

LOS FUEGUINOS EN EL MARATON DE BUENOS AIRES

Atleta Ciudad            Categ. Neto    Ofic.   Prom.  Gral.   Rama  Categ.

Guillermo Caliva       Río Grande     18/29 años      2:57:52           2:58:01           4:13     471            453 54

Víctor Pereyra           Ushuaia          50/54 años      3:06:12           3:06:45           4:25     818            780      24

Nicolás Valle Río Grande     35/39 años      3:11:16           3:11:31           4:32     1.048   987            292

Santiago Soto Río Grande     45/49 años      3:17:05           3:17:23           4:40     1.431            1.331   198                 

Iván Loiza      Ushuaia          35/39 años      3:20:21           3:21:07           4:45     1.654            1.527   411

Fredy Alvarez Río Grande     18/29 años      3:22:12           3:22:24           4:48     1.749            1.615               154

Fernando Champomier                      Río Grande     40/44 años      3:22:28           3:22:28            4:48     1.758   1.623   347

Eva Rojas       Ushuaia          40/44 años      3:40:51           3:40:53           5:14     3.488   441            92

Miguel Eckhardt        Ushuaia          50/54 años      3:48:13           3:49:53           5:24            4.516   3.809   319

Javier Vázquez          Ushuaia          50/54 años      4:05:38           4:05:38           5:49            6.646   5.293   502

Marcela Romero        Ushuaia          40/44 años      4:09:38           4:09:39           5:55            7.110   1.516   333

Adriana Korell           Ushuaia          55/59 años      4:13:50           4:14:04           6:01            7.590   1.681   55

Carmen Socompi                   Ushuaia          45/49 años      4:17:11           4:17:34           6:06            7.982   1.832   348

CLASIFICACION GENERAL MASCULINA

P/Atleta         País     Categ. Marca Prom. 

1.Habtamu Denekew  Etiopía            1° 18/29          2:09:24           3:04

2.Esphond Cheruiyot Kenia  2° 18/29          2:09:46           3:05

3.Dickson Kiptoo       Kenia  1° 30/34          2:15:06           3:12

4.Fikre Bekele Tefera            Etiopía            3° 18/29          2:15:35           3:12

5.Amos Kiprotich      Kenia  1° 35/39          2:16:14           3:13

6.Joaquín Arbe           Argentina       2° 35/39          2:19:21           3:18

7.David Rodríguez     Argentina       2° 30/34          2:19:22           3:18

8.Ezequiel Chavarría Argentina       3° 35/39          2:19:31           3:18

9.André Luiz Silva     Brasil  4° 35/39          2:21:20           3:21

10.Martín Méndez     Argentina       1° 40/44          2:21:41           3:22

Velocidad del ganador: 19,565 km/h. Clasificados: 8.881.

CLASIFICACION GENERAL FEMENINA

P/Atleta         País     Categ. GA      Marca Prom. 

1.Elfinesh Amare       Etiopía            1° 18/29          21        2:28:12           3:20

2.Maritu Gutema        Etiopía            2° 18/29          23        2:28:54           3:31

3.Alemitu Olana         Etiopía            1° 30/34          24        2:29:07           3:31

4.Selam Gebre            Etiopía            3° 18/29          25        2:29:13           3:32

5.Emane Hayile          Etiopía            2° 30/34          30        2:30:14           3:33

6.Caroline Korir         Kenia  4° 18/29          33        2:30:44           3:34

7.Emebet Mamo         Etiopía            5° 18/29          34        2:30:52           3:34

8.Tigist Anagaw         Etiopía            1° 40/44          65        2:36:37           3:42

9.Luján Urrutia          Argentina       1° 35/39          118      2:42:50           3:51

10.Anahí Castaño       Argentina       2° 40/44          123      2:43:16           3:52

Velocidad de la ganadora: 17,083 km/h. Clasificadas: 3.884.

