Calderón: “Vamos a militar con convicción frente al ajuste de Milei”

El referente de UTHGRA en Tierra del Fuego, Ramón “Moncho” Calderón, dialogó con FM Master’s sobre el panorama político actual, la estrategia de campaña del oficialismo fueguino y el rol de la militancia sindical frente a las elecciones de octubre.

RIO GRANDE.- “Va a haber que militar fuerte, sobre todo en Río Grande. Sabemos que no será sencillo competir con Martín Pérez, un intendente con fuerte respaldo en su ciudad”, reconoció Calderón, aunque destacó la figura del gobernador Gustavo Melella, “que ganó dos veces en primera vuelta”, como un pilar clave del armado electoral.

Consultado sobre el rol de Walter Vuoto como presidente del PJ fueguino, Calderón señaló que “su figura es muy importante”, pero aclaró que la campaña no se basará solamente en nombres propios: “No vamos solamente con los nombres, vamos con una causa. Nos están atacando como sociedad: a los jubilados, a los trabajadores, a la estabilidad de toda la provincia. Por eso vamos a militar casa por casa, incluso con quienes piensan distinto, para explicar por qué el proyecto de Milei es perjudicial para Tierra del Fuego”.

Finalmente, anticipó una actividad social en Río Grande: “Este fin de semana vamos a hacer un locro, una peña en la Misión Salesiana, para compartir con todos los que sienten este compromiso. Hay que estar del lado de los que más necesitan, que son los más atacados por este modelo”.