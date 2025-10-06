Calderón no declaró y fue trasladado desde una Comisaría hacia la Unidad de Detención

El detenido Tadeo Calderón se encuentra ahora alojado en la Unidad de Detención Nº1 de Río Grande. El juzgado investiga sobre una supuesta agresión a una persona con un arma de fuego. El acusado no declaró ante la jueza interviniente.

RÍO GRANDE. – A pedido del detenido Tadeo Calderón, fue trasladado el sábado pasado desde una Comisaría a la Unidad de Detención Nº1 de esta ciudad (ubicada en el ex campamento YPF). Es investigado por un juzgado sobre un hecho ocurrido el primer día de este mes en un sector de las calles Pioneros Fueguinos y Arturo Illia de esta ciudad.

El viernes la jueza María Rosa Santana intentó tomar declaración a Calderón pero optó por no hacerlo. Desde este día deberán transcurrir 10 días hábiles para que el mismo juzgado resuelva en la causa: si es necesario trasladarlo a la penitenciaria, lugar donde ya se encuentra, o darle la libertad.

Lo indicó ante El Sureño, la abogada Adriana Varisco, que representa a Calderón. «No declaró porque no tenía mucho para aportar. Se sabe que ese día salió corriendo la víctima (Carlos Mansilla), quien supuestamente fue el destinatario de una supuesta agresión; nunca lo denunció y cuando declaró, dijo que lo vio de lejos a Tadeo con un arma. Pero no encontraron nada, ni el casquillo ni el arma. Y por todo esto Tadeo no declaró».

«No encontraron nada -continuó Varisco- el chico Carlos no denunció y el viernes lo llevaron a declarar».

Por otra para cabe indicar que el viernes el Fiscal Ariel Pinno acusó por el delito de “tentativa de homicidio”. «Pero no se porque, no hay acusación», expresó la abogada.