Caídas de Centro Galicia en los Nacionales C

En la víspera comenzaron en San Rafael (Mendoza) los Torneos Nacionales C de Handball, en las categorías Cadetes y Menores.

RIO GRANDE.- En la rama masculina, Centro Galicia de Ushuaia compite en ambas divisiones de edad: en el Interzonal A/B de Cadetes, los capitalinos cayeron por 30-32 frente a Don Bosco Handball, dee Ramos Mejía (Gran Buenos Aires), y desde las 11:40 se medirán con el Polideportivo de Presidencia Roque Sáenz Peña (Chaco), que ayer perdió con Amistad y Unión, de Rosario (22-32).

Mientras que por la Zona C de Menores, los entrenador por Javier Lorenzo fueron superados 29-26 (PT: 15-14) por el CEF N° 7 (Villa La Angostura/Nqn), con los goles de Tiziano Borbas (11), Facundo Vaccari (5), Joaquín Lario (4), Juan Gallardo (3), Angelo Bronzini (2) y Dylan Aguila (1). A las 10:30, por la 2° fecha, confrontarán con Deportivo Goliat (Viedma/R.Negro), que debutaron con un 38-20 sobre Escuela Municipal (Caleta Olivia/SC). REFUERZOS. Las cadetas Camila Coronel (4) y Valentina Franzese (1), de Universitario, anotaron en el 16-21 de 28 de Noviembre ante Nahuel Huapi (Bariloche).

TORNEO NACIONAL CADETES C

Z Partido Res.

A Polidep.Pres.Roque Sáenz Peña (Chaco)-Amistad y Unión (Rosario/SF) 22-32

A/B Centro Galicia (Ushuaia/T.Fuego)-Don Bosco Handball (R.Mejía/GBA) 30-32

B Ctro. de Educ. Física N° 1 (Neuquén)-Esc.Mun.Perito Moreno (Sta.Cruz) 22-19

C Inst.M.Belgrano (F.Varela/GBA)-Sp.Rivadavia (El Carmen/Jujuy) 36-28

C Capuchino (Concordia/E.Ríos)-Independiente (Chivilcoy/PBA) 18-15

D Deportivo Yaciretá (Ituzaingó/Ctes.)-Instituto León Peretz (Santa Fe) 31-16

D General San Martín (Entre Ríos)-Escuela Municipal Maipú (PBA) s/d

A Centro Galicia (Ushuaia/T.Fuego)-Polidep.Pres.Roque Sáenz Peña (Chaco) 11:40

A/B Amistad y Unión (Rosario/SF)-Esc.Mun.Perito Moreno (Sta.Cruz) 11:40

B Ctro. de Educ. Física N° 1 (Neuquén)-Don Bosco Handball (R.Mejía/GBA) 14:20

C Independiente (Chivilcoy/PBA)-Sp.Rivadavia (El Carmen/Jujuy) 10:20

C Capuchino (Concordia/E.Ríos)-Inst.M.Belgrano (F.Varela/GBA) 15:40

D Instituto León Peretz (Santa Fe)-General San Martín (Entre Ríos) 17:00

D Deportivo Yaciretá (Ituzaingó/Ctes.)-Escuela Municipal Maipú (PBA) 20:00

TORNEO NACIONAL MENORES C

Z Partido Res.

A Municipalidad de Maipú (Mendoza)-Municipalidad de Daireaux (PBA) 40-26

A Colegio San Roque (Resistencia/Chaco)-Club de Pescadores (S.Rafael/Mza.) 24-30

B Escuela Municipal (Esquel/Chubut)-Inst.Manuel Belgrano (F.Varela/GBA) 24-36

B Nahuel Huapi (Bariloche/R.Negro)-Club Río Negro (General Roca/RN) 22-20

C Centro Galicia (Ushuaia/T.del Fuego)-CEF N° 7 (Villa La Angostura/Nqn) 26-29

C Deportivo Goliat (Viedma/R.Negro)-Escuela Municipal (Caleta Olivia/SC) 38-20

D Deportivo Yaciretá (Ituzaingó/Corrientes)-Club Atl.Ferrocarril (Concordia/E.Ríos) 21-21

D Universitario (Bahía Blanca/PBA)-Estudiantes (Olavarría/Buenos Aires) s/d

A Colegio San Roque (Resistencia/Chaco)-Municipalidad de Maipú (Mendoza) 15:45

A Club de Pescadores (S.Rafael/Mza.)-Municipalidad de Daireaux (PBA) 18:15

B Nahuel Huapi (Bariloche/R.Negro)-Escuela Municipal (Esquel/Chubut) 13:00

B Club Río Negro (General Roca/RN)-Inst.Manuel Belgrano (F.Varela/GBA) 14:30

C Deportivo Goliat (Viedma/R.Negro)-Centro Galicia (Ushuaia/T.del Fuego) 10:30

C Escuela Municipal (Caleta Olivia/SC)-CEF N° 7 (Villa La Angostura/Nqn) 14:15

D Estudiantes (Olavarría/Buenos Aires)-Club Atl.Ferrocarril (Concordia/E.Ríos) 09:00

D Universitario (Bahía Blanca/PBA)-Deportivo Yaciretá (Ituzaingó/Corrientes) 18:15