Deportes

Caídas de Centro Galicia en los Nacionales C

miércoles 29 de octubre de 2025
Diario El Sureño
En la víspera comenzaron en San Rafael (Mendoza) los Torneos Nacionales C de Handball, en las categorías Cadetes y Menores.

RIO GRANDE.- En la rama masculina, Centro Galicia de Ushuaia compite en ambas divisiones de edad: en el Interzonal A/B de Cadetes, los capitalinos cayeron por 30-32 frente a Don Bosco Handball, dee Ramos Mejía (Gran Buenos Aires), y desde las 11:40 se medirán con el Polideportivo de Presidencia Roque Sáenz Peña (Chaco), que ayer perdió con Amistad y Unión, de Rosario (22-32).

Mientras que por la Zona C de Menores, los entrenador por Javier Lorenzo fueron superados 29-26 (PT: 15-14) por el CEF N° 7 (Villa La Angostura/Nqn), con los goles de Tiziano Borbas (11), Facundo Vaccari (5), Joaquín Lario (4), Juan Gallardo (3), Angelo Bronzini (2) y Dylan Aguila (1). A las 10:30, por la 2° fecha, confrontarán con Deportivo Goliat (Viedma/R.Negro), que debutaron con un 38-20 sobre Escuela Municipal (Caleta Olivia/SC).

REFUERZOS. Las cadetas Camila Coronel (4) y Valentina Franzese (1), de Universitario, anotaron en el 16-21 de 28 de Noviembre ante Nahuel Huapi (Bariloche).

TORNEO NACIONAL CADETES C

Z       Partido      Res.

A       Polidep.Pres.Roque Sáenz Peña (Chaco)-Amistad y Unión (Rosario/SF)        22-32

A/B   Centro Galicia (Ushuaia/T.Fuego)-Don Bosco Handball (R.Mejía/GBA)    30-32

B       Ctro. de Educ. Física N° 1 (Neuquén)-Esc.Mun.Perito Moreno (Sta.Cruz)   22-19

C       Inst.M.Belgrano (F.Varela/GBA)-Sp.Rivadavia (El Carmen/Jujuy)          36-28

C       Capuchino (Concordia/E.Ríos)-Independiente (Chivilcoy/PBA) 18-15

D       Deportivo Yaciretá (Ituzaingó/Ctes.)-Instituto León Peretz (Santa Fe)    31-16

D       General San Martín (Entre Ríos)-Escuela Municipal Maipú (PBA)          s/d

A       Centro Galicia (Ushuaia/T.Fuego)-Polidep.Pres.Roque Sáenz Peña (Chaco)      11:40

A/B   Amistad y Unión (Rosario/SF)-Esc.Mun.Perito Moreno (Sta.Cruz)          11:40

B       Ctro. de Educ. Física N° 1 (Neuquén)-Don Bosco Handball (R.Mejía/GBA)    14:20

C       Independiente (Chivilcoy/PBA)-Sp.Rivadavia (El Carmen/Jujuy)          10:20

C       Capuchino (Concordia/E.Ríos)-Inst.M.Belgrano (F.Varela/GBA)          15:40

D       Instituto León Peretz (Santa Fe)-General San Martín (Entre Ríos)          17:00

D       Deportivo Yaciretá (Ituzaingó/Ctes.)-Escuela Municipal Maipú (PBA)         20:00

TORNEO NACIONAL MENORES C

Z       Partido      Res.

A       Municipalidad de Maipú (Mendoza)-Municipalidad de Daireaux (PBA)         40-26

A       Colegio San Roque (Resistencia/Chaco)-Club de Pescadores (S.Rafael/Mza.)   24-30

B       Escuela Municipal (Esquel/Chubut)-Inst.Manuel Belgrano (F.Varela/GBA)   24-36

B       Nahuel Huapi (Bariloche/R.Negro)-Club Río Negro (General Roca/RN)   22-20

C       Centro Galicia (Ushuaia/T.del Fuego)-CEF N° 7 (Villa La Angostura/Nqn)  26-29

C       Deportivo Goliat (Viedma/R.Negro)-Escuela Municipal (Caleta Olivia/SC)  38-20

D       Deportivo Yaciretá (Ituzaingó/Corrientes)-Club Atl.Ferrocarril (Concordia/E.Ríos)       21-21

D       Universitario (Bahía Blanca/PBA)-Estudiantes (Olavarría/Buenos Aires)         s/d

A       Colegio San Roque (Resistencia/Chaco)-Municipalidad de Maipú (Mendoza) 15:45

A       Club de Pescadores (S.Rafael/Mza.)-Municipalidad de Daireaux (PBA)         18:15

B       Nahuel Huapi (Bariloche/R.Negro)-Escuela Municipal (Esquel/Chubut)  13:00

B       Club Río Negro (General Roca/RN)-Inst.Manuel Belgrano (F.Varela/GBA)   14:30

C       Deportivo Goliat (Viedma/R.Negro)-Centro Galicia (Ushuaia/T.del Fuego)        10:30

C       Escuela Municipal (Caleta Olivia/SC)-CEF N° 7 (Villa La Angostura/Nqn)  14:15

D       Estudiantes (Olavarría/Buenos Aires)-Club Atl.Ferrocarril (Concordia/E.Ríos)       09:00

D       Universitario (Bahía Blanca/PBA)-Deportivo Yaciretá (Ituzaingó/Corrientes)  18:15

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *