Buscan a un menor de 12 años

La Comisaría de Género y Familia en Río Grande efectúa la búsqueda de Lisandro Nahuel Romero, un menor de edad que se fue de su hogar el sábado por la tarde y aún no regresó. La Policía pidió a la comunidad aportar cualquier información.

RÍO GRANDE. – La Policía provincial lleva adelante la búsqueda de un menor de 12 años que se ausentó de su domicilio el sábado alrededor de las 14:30 horas.

Desde la Comisaría de Género y Familia se emitió la solicitud de paradero de Lisandro Nahuel Romero, quien tras salir de su vivienda, todavía no ha retornado.

Lisandro es de contextura delgada, mide aproximadamente 1,60 metros, es de tez morena, ojos marrones y cabello corto oscuro con reflejos rubios. Al momento de retirarse vestía un pantalón negro con franjas rojas y blancas, zapatillas negras y un buzo azul y amarillo del club Boca Juniors.

Las autoridades solicitaron a la comunidad que, ante cualquier información que pueda contribuir a su localización, se comuniquen de inmediato a los números de emergencia 101 o 911, o se acerquen a la dependencia policial más cercana.