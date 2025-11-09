Buscan a un hombre desaparecido el 1 de noviembre

Tiene 33 años y la policía de Río Grande busca su paradero desde el principio de este mes.

RÍO GRANDE. – Desde la Policía en esta ciudad se solicita a la comunidad la colaboración para localizar a Sergio Gabriel Schlieter Barría, de 33 años, quien fue visto por última el mediodía del pasado 1 de este mes.

El hombre es de 1,65 metros de altura aproximadamente, de contextura física delgada, tez trigueña, ojos de color marrón, cabello corto, color negro.

Ante cualquier información, comunicarse a los números de emergencia 101 / 911, o bien, dirigirse a la dependencia policial más cercana.