Bullying y ciber bullying: Exitoso estreno de la obra “Palabras que pinchan”



Con gran participación y entusiasmo del público infantil y acompañamiento docente, la compañía “La Isla del Títere” presentó, en calidad de estreno, la obra “Palabras que pinchan” el jueves 18 de septiembre en instalaciones de la EADEB.

RIO GRANDE.- Con un lenguaje sencillo, cotidiano y muy asertivo, los personajes abordaron la temática del bullying y del ciber bullying en el ámbito escolar poniendo énfasis en la empatía, en la aceptación y respeto mutuos para una buena convivencia. Por su parte, los estudiantes aplaudieron entusiasmados los momentos más destacados de la obra y se manifestaron con soltura en el debate que se abrió tras finalizar la función.

La obra trata sobre la llegada de un nuevo estudiante a una escuela donde, en lugar de ser aceptado por algunos de sus compañeros, comienza a ser objeto de burlas, sarcasmos, amenazas que lo afectan en su rendimiento escolar y en su autoestima.

Anahí Cóceres, titiritera, manifestó que “fue muy emocionante sentir detrás del teatrino la comunicación fluida que lograron los estudiantes con los personajes”

Patricia Vera, autora de la obra, expresó que “el ida y vuelta se sintió. Logramos nuestro objetivo que era pensar en voz alta y reflexionar en conjunto con nuestro público sobre esta problemática.”

“La Isla del Títere” realiza presentaciones en instituciones, establecimientos educativos y organiza espectáculos autogestivos con una amplia gama de temáticas, obras regionalizadas y obras que abordan problemáticas cotidianas. Instagram es: titere.isla /Contacto telefónico: 2964 478766 y 2964 615541.