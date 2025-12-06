Buenos Aires exime de tasas de inmuebles a hoteles y bares en 2026



La Ciudad de Buenos Aires anunció una exención del Impuesto Inmobiliario y de la Tasa de Servicios Generales (ABL) para hoteles y establecimientos gastronómicos durante los primeros seis meses de 2026, una medida que busca fortalecer al sector turístico y acompañar su recuperación. La iniciativa fue confirmada tras la aprobación del Presupuesto 2026 en la Legislatura porteña, que permitirá sostener el equilibrio fiscal por quinto año consecutivo.

BUENOS AIRES.- El beneficio estará vigente entre el 1° de enero y el 30 de junio de 2026 y apunta a brindar un alivio financiero directo a dos de los sectores más relevantes para la generación de empleo y divisas en la ciudad. Según el Gobierno porteño, esta decisión permitirá mejorar la planificación operativa y mantener a Buenos Aires como un destino competitivo a nivel nacional e internacional.

La exención se enmarca dentro de un modelo de gestión que busca posicionar a Buenos Aires como una ciudad atractiva a través de la cultura, el deporte y los eventos masivos. El impacto del turismo de eventos ya se evidenció en noviembre, cuando la ocupación hotelera alcanzó el 94%, el registro más alto del año.

El ministro de Desarrollo Económico, Hernán Lombardi, subrayó que la medida también apunta a reducir la estacionalidad y sostener altos niveles de ocupación durante la temporada media y baja. Desde el Gobierno porteño remarcan que la combinación de inversión público-privada, la diversificación cultural y la modernización tecnológica sigue siendo clave para consolidar a Buenos Aires entre los grandes destinos turísticos de la región.

Argentina se volvió un destino caro tanto internamente como para los turistas regionales, que suelen guiarse por criterios de precios al planificar sus viajes. Esa retracción se sintió con fuerza en la ciudad de Buenos Aires.

“El turismo es uno de los motores del desarrollo económico de la Ciudad. Esta medida es un gesto de apoyo al sector privado, invitándolo a seguir invirtiendo”, afirmó Valentín Díaz Gilligan, presidente del Ente de Turismo porteño. En la misma línea, el jefe de Gobierno Jorge Macri destacó que la hotelería y la gastronomía son pilares estratégicos para la economía local.

FUENTE: Reportur.com