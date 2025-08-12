Buenas prácticas para reducir pérdidas de alimentos en Tierra del Fuego

El Gobierno de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, a través de la Secretaría de Desarrollo Productivo y PyME del Ministerio de Producción y Ambiente, invita a todas las empresas provinciales elaboradoras de alimentos o prestadoras de servicios que incluyan alimentos en sus procesos al encuentro de cierre en el marco del Programa «Implementación de Buenas Prácticas para la Reducción de Pérdidas y Desperdicio de Alimentos (PDA) en PyMEs Agroalimentarias».

A través de este Programa se busca contribuir con la eficiencia productiva de las empresas participantes, reducir pérdidas y desperdicios de alimentos durante los procesos de producción primaria, almacenamiento, procesamiento o transformación, distribución y/o comercialización, fomentar el desarrollo del sector agroalimentario provincial en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Luego de las exitosas convocatorias de las tres capacitaciones dictadas como parte de este Programa, profesionales de la Consultora Vesicabiz expondrán en una instancia de cierre los resultados obtenidos, el día Miércoles 13 de agosto de 15:30 a 17 horas en el SUM de la Dirección Provincial de Puertos, Ushuaia.

Resulta valioso en estos espacios, el intercambio de experiencias entre las empresas participantes, y la interacción que se propicia con las organizaciones e instituciones locales con potencial para la articulación de acciones conjuntas.

Esta acción, junto con la asistencia técnica que reciben seis empresas locales en el marco del mencionado Programa, es financiada por el Consejo Federal de Inversiones (CFI) y se alinea con la «Guía para PyMEs Agroalimentarias Sostenibles», y los requisitos internacionales de la norma FSSC 22000, impulsando prácticas innovadoras y sostenibles en la producción agroalimentaria.

Los interesados en participar pueden inscribirse en el siguiente formulario:

https://forms.gle/gK3UW287fKwXQyZn8

Para consultas contactarse a la Secretaría de Desarrollo Productivo y PyME desarrolloproductivotdf@gmail.com