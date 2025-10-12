Colisión entre una moto y un vehículo

Sucedió hoy alrededor de la 1:00 en un sector de la Margen Sur de Rio Grande. Los ocupantes de la moto fueron trasladados en ambulancia al hospital local.

RÍO GRANDE. – Hoy a la madrugada una colisión se produjo entre una moto y un vehículo que circulaban en la intersección de las calles Tolhuin y Shelknam de la Margen Sur de esta ciudad.

Se trató de un vehículo Renault Sandero Stepway, que conducía una mujer, quien no tuvo lesiones y una motocicleta marca Motomel Skua, que llevaba a dos personas; tras el choque ambos fueron trasladados el hospital lugar donde permanecen internados.