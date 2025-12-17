Bronce para Ledesma en Brasil, y mañana vuelve a combatir

Ayer comenzó el IBSA Judo Grand Prix de San Pablo, el certamen destinado a los judocas con problemas de visión.

RIO GRANDE.- Y en esa primera jornada, la fueguina Rocío Ledesma obtuvo una de las medallas de bronce, en la categoría J1 (-52 kilos).

La competencia concluirá hoy, en el Centro Paralímpico de aquella ciudad brasileña, y mañana tendrá lugar allí mismo el Campeonato Panamericano y de Oceanía, donde también estará la deportista surgida en la Escuela Municipal de Judo de Río Grande (3° preclasificada), quien forma parte de la delegación de la Federación Argentina de Deportes para Ciegos (FADeC). MAS LUCHAS. Mañana se realizará –también en San Pablo- el Campeonato Panamericano y de Oceanía.

La misma la completan los J1 Paula Gómez (-60), Eduardo Gauto (-70), Jonathan Vera (-70), Fabián Ramírez (-81), Alejandro Kunkel (-81) y Cristian Alderete (+95), y la J2 Laura González (-60). En otro resultado de la víspera, Gauto cayó por ippón (0:41) de su división de peso ante Alexandru Bologa (Rumania), campeón en los Juegos Paralímpicos París 2024, y subcampeón en Río de Janeiro 2016 y Tokio 2020.

En detalle

En una categoría que reunió a 8 judocas, Ledesma (que de esta forma volvió a ser parte de la selección, tras volver a radicarse este año en Río Grande, luego de vivir un largo tiempo en Buenos Aires) cayó rápidamente en los cuartos de final ante la mexicana Joselyn Ortíz (7°), por ippón a los 10”.

En la primera ronda del repechaje, nuestra comprovinciana derrotó a la española Elsa Hernández (5°), por ippón a los 2:44, accediendo a la disputa del bronce, ante la colombiana Andrea Orozco (8°), quien venía de perder en una de las semifinales.

Orozco anotó un yuko a los 0:48, recibió una penalización al 1:15, y consiguió una similar puntuación cuando cuando promediaba el combate, de 4’ de duración.

Entretanto, Ledesma respondió con un wazari, sobre los 2:45, y cuando restaban 56 segundos concretó la retención (10”) para asegurarse la victoria por ippón, y la consecuente medalla de bronce.

CATEGORIA J1 (-52 KILOS)

Cuartos: Rosicleide De Andrade (Brasil/1°) a Elsa Hernández (España/5°) (Ippón/1:18); Joselyn Ortiz (México/7°) a Rocío Ledesma (Argentina/3°) (Ippón/0:10); Omnia Dawoud (Egipto/2°) a Wiliany Costa (Brasil/6°) (wazari); Andrea Orozco (Colombia/8°) a Ubarikova (Kirguistán/4°) (ippón/2:09). Semifinales: De Andrade a Ortíz (ippón/1:45); Dawoud a Orozco (ippón/2:07). Final: De Andrade a Dawoud (Ippón/0:32). Repechaje 1: Ledesma a Hernández (ippón/2:44); Costa a Ubarikova (ippón/1:27). Bronce: Ortiz a Costa (punto de oro/4:51); Ledesma a Orozco (ippón/3:04).