Bronce para Elina Soto en Perú

La cadete Elina Soto (-51 kilos), representante del Instituto ATP TOP TRAINERS, compartió el tercer puesto con la bonaerense Mia Aquino, en el marco de la Copa Presidente de Taekwondo (Grupo 3), disputada el fin de semana en la Villa Deportiva Nacional (ViDeNa), en Lima, Perú.
RIO GRANDE.- La alumna del Maestro Julio Cruz debutó de esta forma en uno de los torneos internacionales más importantes del calendario de la World Taekwondo (WT) y la Pan American Taekwondo Union (PATU). La menor (15 años), quien entrena en Dynamics Gym, viajó al exterior gracias al esfuerzo familiar.
COPA PRESIDENTE * CADETES FEMENINO (-51 KILOS)
Ronda Ganadora Perdedora
Octavos Elina Soto (Argentina/8) Rousse Martínez (9)
Octavos Lara Crivelli (Brasil/12) Agatha Seeber (Brasil/5)
Octavos Mia Aquino (Argentina/6) Helena Reyes (Ecuador/11)
Octavos Lucero Mendoza (Perú/7) Paola Alejandro (México/10)
Cuartos Elina Soto (Argentina/8) Danna Yamamoto (Perú/1)
Cuartos Lara Crivelli (Brasil/12) Leeana Madera (Pto.Rico/4)
Cuartos Mia Aquino (Argentina/6) Fernanda Gómez (Chile/3)
Cuartos Lucero Mendoza (Perú/7) Linda Muñoz (Perú/2)
Semifinal Lara Crivelli (Brasil/12) Elina Soto (Argentina/8)
Semifinal Lucero Mendoza (Perú/7) Mia Aquino (Argentina/6)
Final Lucero Mendoza (Perú/7) Lara Crivelli (Brasil/12)