Bronce para Elina Soto en Perú

martes 9 de septiembre de 2025
La cadete Elina Soto (-51 kilos), representante del Instituto ATP TOP TRAINERS, compartió el tercer puesto con la bonaerense Mia Aquino, en el marco de la Copa Presidente de Taekwondo (Grupo 3), disputada el fin de semana en la Villa Deportiva Nacional (ViDeNa), en Lima, Perú.

RIO GRANDE.- La alumna del Maestro Julio Cruz debutó de esta forma en uno de los torneos internacionales más importantes del calendario de la World Taekwondo (WT) y la Pan American Taekwondo Union (PATU). La menor (15 años), quien entrena en Dynamics Gym, viajó al exterior gracias al esfuerzo familiar.

COPA PRESIDENTE * CADETES FEMENINO (-51 KILOS)

Ronda Ganadora       Perdedora

Octavos          Elina Soto (Argentina/8)       Rousse Martínez (9)

Octavos          Lara Crivelli (Brasil/12)       Agatha Seeber (Brasil/5)

Octavos          Mia Aquino (Argentina/6)    Helena Reyes (Ecuador/11)

Octavos          Lucero Mendoza (Perú/7)     Paola Alejandro (México/10)

Cuartos           Elina Soto (Argentina/8)       Danna Yamamoto (Perú/1)

Cuartos           Lara Crivelli (Brasil/12)       Leeana Madera (Pto.Rico/4)

Cuartos           Mia Aquino (Argentina/6)    Fernanda Gómez (Chile/3)

Cuartos           Lucero Mendoza (Perú/7)     Linda Muñoz (Perú/2)

Semifinal        Lara Crivelli (Brasil/12)       Elina Soto (Argentina/8)

Semifinal        Lucero Mendoza (Perú/7)     Mia Aquino (Argentina/6)

Final   Lucero Mendoza (Perú/7)     Lara Crivelli (Brasil/12)

