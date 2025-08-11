Brillante Mountain Do Fin del Mundo

La atleta brasileña Lorena Aurenzoni Villas se consagró ganadora de la carrera de trail running en nieve disputada en el Cerro Castor.

RIO GRANDE.- El local Darío Guzmán ganó con amplitud los 20 kilómetros (distancia intermedia) del VIII Mountain Do Fin del Mundo, disputado anteayer en la zona de valles, con epicentro en el Complejo Cerro Castor. En dicha prueba lo escoltaron el también ushuaiense Cristian Zeniquel y el brasileño Leonardo Guimaraes, existiendo varios fueguinos entre los puestos de avanzada.

En la rama femenina se impuso la brasileña Glaucia Placotnik (5° en la general absoluta, entre 146 clasificados), anticipándose a las capitalinas Paula Schapochnik, Eliana De Constancio y Alejandra Suasnábar.

En los 42 kilómetros quien primero cruzó la meta (entre 68 clasificados) fue la brasileña Lorena Aurenzoni, por delante de sus connacionales masculinos. Detrás de la vencedora se encolumnaron las ushuaienses Evangelina Arroyabe y Sol Badorrey (6° y 8° en la general absoluta, respectivamente). TRIO. Darío Guzmán, vencedor en los 20 km, junto a Ignacio Rodríguez y Walter Acuña.

Por último, en 10 kilómetros (90 ubicados) resultaron ganadores el local Federico Ponce y la brasileña María Meyer (3° en la general absoluta), quien aventajó por 6:55 a la ushuaiense Silvia Palomo.

En los cuadros adjuntos aparecen los mejores clasificados (hubo un total de 304) en cada distancia, en la general absoluta y en la categoría por edad (en 10 km. no hay divisiones de edad), junto al tiempo y el promedio por km., y la velocidad de los ganadores. Se menciona a la mayoría de los fueguinos participantes (la organización no brindó la procedencia de los fondistas).

42 KILOMETROS * VARONES

P/Atleta G Categ. Marca Km.

1.Naval Freitas 2 1° 56/64 3:34:11 5:06

2.Vagner Da Cruz 3 1° 30/39 3:34:51 5:07

3.Paulo Teixeira 4 1° 48/55 3:48:31 5:26

4.Marcos Pereira 5 1° 20/29 3:52:09 5:31

5.Leonardo Pontarolli 7 1° 40/47 3:56:22 5:37

6.Diego Lopes 9 2° 40/47 3:58:21 5:40

7.Bruno Spina 10 2° 30/39 4:00:06 5:43

8.Marcelo Alves 11 2° 48/55 4:03:49 5:48

9.Daniel Mesquita 12 3° 40/47 4:08:15 5:54

10.Francisco Martínez 14 4° 40/47 4:09:40 5:56

11.Sebastián Simois * 16 3° 30/39 4:19:56 6:11

21.Carlos Signoni * 28 2° 56/64 4:43:39 6:45

Clasificados: 44 (general: 68). Velocidad del ganador:

11,765 km/h. Nota: * atleta de Tierra del Fuego.

42 KILOMETROS * MUJERES

P/Atleta G Categ. Marca Km.

1.Lorena Aurenzoni 1 1° 40/47 3:33:56 5:05

2.Evangelina Arroyabe * 6 1° 48/55 3:54:16 5:34

3.Sol Badorrey * 8 2° 40/47 3:57:18 5:39

4.Letícia Velloso 13 2° 48/55 4:08:37 5:55

5.Bárbara Gassmann * 15 1° 30/39 4:12:16 6:00

6.Eliete Demarch 18 3° 40/47 4:20:23 6:12

7.Janice Bonfiglio 27 3° 48/55 4:37:26 6:36

8.Yael Castro 31 4° 40/47 4:48:33 6:52

9.Pamela Silva 34 2° 30/39 4:56:56 7:04

10.Gracielle Vernize 36 4° 48/55 5:03:54 7:14

11.Andrea Puerari 37 1° 56/64 5:07:08 7:18

Clasificadas: 24 (general: 68). Velocidad de la ganadora:

11,779 km/h. Nota: * atleta de Tierra del Fuego.

20 KILOMETROS * VARONES

P/Atleta G Categ. Marca Km.

1.Darío Guzmán * 1 1° 30/39 1:47:05 5:21

2.Cristian Zeniquel * 2 2° 30/39 2:03:44 6:11

3.Leonardo Guimaraes 3 1° 40/47 2:05:44 6:17

4.Alberto Rodríguez 4 2° 40/47 2:09:25 6:28

5.Martín Alfaro * 6 1° 48/55 2:10:01 6:30

6.Braian Torres * 7 1° 20/29 2:13:51 6:42

7.César Ruiz * 8 2° 48/55 2:15:59 6:48

8.Carlos Dalmazzo * 9 3° 30/39 2:18:24 6:55

9.Leandro Gonzalía * 10 3° 40/47 2:20:06 7:00

10.José Silveira 11 4° 40/47 2:21:29 7:04

11.Alejandro Ortiz * 12 3° 48/55 2:23:16 7:10

12.Jonatan Mamaní * 13 4° 30/39 2:27:02 7:21

13.Raúl Romero 14 5° 30/39 2:28:32 7:26

14.Richard Rovira 16 5° 40/47 2:28:57 7:27

15.Thales Cavalcanti 17 6° 30/39 2:30:06 7:30

16.Lucas Marchesi * 22 6° 40/47 2:31:20 7:34

17.Vanderlei De Freitas 23 1° 56/64 2:32:08 7:36

21.Rodrigo Cuestas * 30 7° 40/47 2:37:09 7:51

22.Mario Saucedo * 32 4° 48/55 2:39:36 7:59

23.Gaspar Ludueña * 35 9° 30/39 2:42:08 8:06

37.Eduardo Saldivia * 53 13° 30/39 2:50:39 8:32

38.Jonatan Palavecino * 54 12° 40/47 2:50:42 8:32

42.Adrián Weinert * 61 15° 40/47 2:56:04 8:48

44.Fausto Pontarolli 64 1° 65/+ 2:58:02 8:54

56.José Catacata * 82 2° 65/+ 3:06:16 9:19

64.Julio Morales * 99 10° 56/64 3:22:15 10:07

Clasificados: 84 (general: 146). Velocidad del ganador: 11,206 km/h. Nota: * atleta de Tierra del Fuego.

20 KILOMETROS * MUJERES

P/Atleta G Categ. Marca Km.

1.Glaucia Placotnik 5 1° 30/39 2:09:43 6:29

2.Paula Schapochnik * 15 1° 48/55 2:28:37 7:26

3.Eliana De Constancio * 18 2° 30/39 2:30:52 7:33

4.Alejandra Suasnábar * 19 3° 30/39 2:31:15 7:34

5.Jésica Pereira 20 4° 30/39 2:31:17 7:34

6.Sofía González * 21 5° 30/39 2:31:17 7:34

7.Cindy Ríos * 26 6° 30/39 2:33:32 7:41

8.Mabel Romero * 27 7° 30/39 2:33:50 7:42

9.Luiza Manoel 28 2° 48/55 2:35:39 7:47

10.Macarena Valverde * 31 8° 30/39 2:37:49 7:47

11.Fátima Menichetti * 33 1° 40/47 2:40:31 8:02

12.Luisa Ailloud * 34 1° 56/64 2:41:43 8:05

13.Carine Esteves 40 9° 30/39 2:44:34 8:14

14.Leticia Olbertz 46 10°30/39 2:47:39 8:23

15.Rogila Hoffmann 47 3° 48/55 2:47:50 8:23

16.Gisela Mair * 51 2° 56/64 2:49:47 8:29

20.Gisella Tilli * 63 4° 48/55 2:57:52 8:54

21.Cinthia Naranjo * 65 13° 30/39 2:58:11 8:55

22.Natalia Pérez * 67 14° 30/39 2:59:07 8:57

23.Mariana Graña * 70 15° 30/39 3:00:23 9:01

24.Julia Barceló * 72 2° 40/47 3:01:46 9:05

28.Gisel Soto * 87 18° 30/39 3:10:12 9:31

29.Nadia Insaurralde * 90 19° 30/39 3:13:08 9:39

53.Elisabeth Schettert 126 1° 65/+ 3:45:38 11:17

Clasificadas: 62 (general: 146). Velocidad de la ganadora: 9,251 km/h. Nota: * atleta de Tierra del Fuego.

10 KILOMETROS * VARONES

P/Atleta G Marca Km.

1.Federico Ponce * 1 1:01:48 6:11

2.Octavio Cazzola 2 1:05:54 6:35

3.Igor Laurenzoni 4 1:07:05 6:42

4.Leandro Da Silva 5 1:09:29 6:57

5.Marcos Sonagli 6 1:09:46 6:59

6.Washington Silva 7 1:10:40 7:04

7.Merardo Fernández * 9 1:13:14 7:19

8.Eduardo Muchak 10 1:17:47 7:47

9.Joacir Farías 11 1:18:13 7:49

10.Luis Treviño 12 1:19:51 7:59

Clasificados: 40 (general: 90). Velocidad del ganador: 9,708 km/h. Nota: * atleta de Tierra del Fuego.

10 KILOMETROS * MUJERES

P/Atleta G Marca Km.

1.María Meyer 3 1:06:19 6:38

2.Silvia Palomo * 8 1:13:14 7:19

3.Luciana Aldo 13 1:20:49 8:05

4.Leticia Bentancur 17 1:24:47 8:29

5.Maia Silva 18 1:25:39 8:34

6.Romina Falcón 19 1:25:39 8:34

7.Ana Farías 20 1:26:30 8:39

8.Ana De Almeida 21 1:27:20 8:44

9.Caroline Mendes 22 1:28:31 8:51

10.Fernanda Amador 23 1:28:33 8:51

Clasificadas: 50 (general: 90). Velocidad de la ganadora: 9,047 km/h. Nota: * atleta de Tierra del Fuego.