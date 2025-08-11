Deportes

Brillante Mountain Do Fin del Mundo

lunes 11 de agosto de 2025
Diario El Sureño
La atleta brasileña Lorena Aurenzoni Villas se consagró ganadora de la carrera de trail running en nieve disputada en el Cerro Castor.

RIO GRANDE.- El local Darío Guzmán ganó con amplitud los 20 kilómetros (distancia intermedia) del VIII Mountain Do Fin del Mundo, disputado anteayer en la zona de valles, con epicentro en el Complejo Cerro Castor. En dicha prueba lo escoltaron el también ushuaiense Cristian Zeniquel y el brasileño Leonardo Guimaraes, existiendo varios fueguinos entre los puestos de avanzada.

En la rama femenina se impuso la brasileña Glaucia Placotnik (5° en la general absoluta, entre 146 clasificados), anticipándose a las capitalinas Paula Schapochnik, Eliana De Constancio y Alejandra Suasnábar.

En los 42 kilómetros quien primero cruzó la meta (entre 68 clasificados) fue la brasileña Lorena Aurenzoni, por delante de sus connacionales masculinos. Detrás de la vencedora se encolumnaron las ushuaienses Evangelina Arroyabe y Sol Badorrey (6° y 8° en la general absoluta, respectivamente).

TRIO. Darío Guzmán, vencedor en los 20 km, junto a Ignacio Rodríguez y Walter Acuña.

Por último, en 10 kilómetros (90 ubicados) resultaron ganadores el local Federico Ponce y la brasileña María Meyer (3° en la general absoluta), quien aventajó por 6:55 a la ushuaiense Silvia Palomo.

En los cuadros adjuntos aparecen los mejores clasificados (hubo un total de 304) en cada distancia, en la general absoluta y en la categoría por edad (en 10 km. no hay divisiones de edad), junto al tiempo y el promedio por km., y la velocidad de los ganadores. Se menciona a la mayoría de los fueguinos participantes (la organización no brindó la procedencia de los fondistas).

42 KILOMETROS * VARONES

P/Atleta         G         Categ. Marca Km.

1.Naval Freitas           2          1° 56/64          3:34:11           5:06

2.Vagner Da Cruz      3          1° 30/39          3:34:51           5:07

3.Paulo Teixeira         4          1° 48/55          3:48:31           5:26

4.Marcos Pereira        5          1° 20/29          3:52:09           5:31

5.Leonardo Pontarolli            7          1° 40/47          3:56:22           5:37

6.Diego Lopes            9          2° 40/47          3:58:21           5:40

7.Bruno Spina 10        2° 30/39          4:00:06           5:43

8.Marcelo Alves        11        2° 48/55          4:03:49           5:48

9.Daniel Mesquita     12        3° 40/47          4:08:15           5:54

10.Francisco Martínez           14        4° 40/47          4:09:40           5:56

11.Sebastián Simois *           16        3° 30/39          4:19:56           6:11

21.Carlos Signoni *   28        2° 56/64          4:43:39           6:45

Clasificados: 44 (general: 68). Velocidad del ganador:

11,765 km/h. Nota: * atleta de Tierra del Fuego.

42 KILOMETROS * MUJERES

P/Atleta         G         Categ. Marca Km.

1.Lorena Aurenzoni   1          1° 40/47          3:33:56           5:05

2.Evangelina Arroyabe *       6          1° 48/55          3:54:16           5:34

3.Sol Badorrey *        8          2° 40/47          3:57:18           5:39

4.Letícia Velloso       13        2° 48/55          4:08:37           5:55

5.Bárbara Gassmann *           15        1° 30/39          4:12:16           6:00

6.Eliete Demarch                   18        3° 40/47          4:20:23           6:12

7.Janice Bonfiglio      27        3° 48/55          4:37:26           6:36

8.Yael Castro 31        4° 40/47          4:48:33           6:52

9.Pamela Silva           34        2° 30/39          4:56:56           7:04

10.Gracielle Vernize 36        4° 48/55          5:03:54           7:14

11.Andrea Puerari      37        1° 56/64          5:07:08           7:18

Clasificadas: 24 (general: 68). Velocidad de la ganadora:

11,779 km/h. Nota: * atleta de Tierra del Fuego.

20 KILOMETROS * VARONES

P/Atleta         G         Categ. Marca Km.

1.Darío Guzmán *      1          1° 30/39          1:47:05           5:21

2.Cristian Zeniquel * 2          2° 30/39          2:03:44           6:11

3.Leonardo Guimaraes          3          1° 40/47          2:05:44           6:17

4.Alberto Rodríguez  4          2° 40/47          2:09:25           6:28

5.Martín Alfaro *       6          1° 48/55          2:10:01           6:30

6.Braian Torres *       7          1° 20/29          2:13:51           6:42

7.César Ruiz *            8          2° 48/55          2:15:59           6:48

8.Carlos Dalmazzo *  9          3° 30/39          2:18:24           6:55

9.Leandro Gonzalía * 10        3° 40/47          2:20:06           7:00

10.José Silveira          11        4° 40/47          2:21:29           7:04

11.Alejandro Ortiz *  12        3° 48/55          2:23:16           7:10

12.Jonatan Mamaní * 13        4° 30/39          2:27:02           7:21

13.Raúl Romero         14        5° 30/39          2:28:32           7:26

14.Richard Rovira      16        5° 40/47          2:28:57           7:27

15.Thales Cavalcanti 17        6° 30/39          2:30:06           7:30

16.Lucas Marchesi *  22        6° 40/47          2:31:20           7:34

17.Vanderlei De Freitas        23        1° 56/64          2:32:08           7:36

21.Rodrigo Cuestas * 30        7° 40/47          2:37:09           7:51

22.Mario Saucedo *   32        4° 48/55          2:39:36           7:59

23.Gaspar Ludueña * 35        9° 30/39          2:42:08           8:06

37.Eduardo Saldivia *           53        13° 30/39        2:50:39           8:32

38.Jonatan Palavecino *        54        12° 40/47        2:50:42           8:32

42.Adrián Weinert *  61        15° 40/47        2:56:04           8:48

44.Fausto Pontarolli  64        1° 65/+            2:58:02           8:54

56.José Catacata *     82        2° 65/+            3:06:16           9:19

64.Julio Morales *     99        10° 56/64        3:22:15           10:07

Clasificados: 84 (general: 146). Velocidad del ganador: 11,206 km/h. Nota: * atleta de Tierra del Fuego.

20 KILOMETROS * MUJERES

P/Atleta         G         Categ. Marca Km.

1.Glaucia Placotnik   5          1° 30/39          2:09:43           6:29

2.Paula Schapochnik *          15        1° 48/55          2:28:37           7:26

3.Eliana De Constancio *      18        2° 30/39          2:30:52           7:33

4.Alejandra Suasnábar *        19        3° 30/39          2:31:15           7:34

5.Jésica Pereira          20        4° 30/39          2:31:17           7:34

6.Sofía González *     21        5° 30/39          2:31:17           7:34

7.Cindy Ríos *           26        6° 30/39          2:33:32           7:41

8.Mabel Romero *     27        7° 30/39          2:33:50           7:42

9.Luiza Manoel          28        2° 48/55          2:35:39           7:47

10.Macarena Valverde *       31        8° 30/39          2:37:49           7:47

11.Fátima Menichetti *         33        1° 40/47          2:40:31           8:02

12.Luisa Ailloud *     34        1° 56/64          2:41:43           8:05

13.Carine Esteves      40        9° 30/39          2:44:34           8:14

14.Leticia Olbertz      46        10°30/39         2:47:39           8:23

15.Rogila Hoffmann  47        3° 48/55          2:47:50           8:23

16.Gisela Mair *        51        2° 56/64          2:49:47           8:29

20.Gisella Tilli *        63        4° 48/55          2:57:52           8:54    

21.Cinthia Naranjo * 65        13° 30/39        2:58:11           8:55

22.Natalia Pérez *      67        14° 30/39        2:59:07           8:57

23.Mariana Graña *   70        15° 30/39        3:00:23           9:01

24.Julia Barceló *      72        2° 40/47          3:01:46           9:05

28.Gisel Soto *          87        18° 30/39        3:10:12           9:31

29.Nadia Insaurralde *          90        19° 30/39        3:13:08           9:39

53.Elisabeth Schettert           126      1° 65/+            3:45:38           11:17

Clasificadas: 62 (general: 146). Velocidad de la ganadora: 9,251 km/h. Nota: * atleta de Tierra del Fuego.

10 KILOMETROS * VARONES

P/Atleta         G         Marca Km.

1.Federico Ponce *    1          1:01:48           6:11

2.Octavio Cazzola      2          1:05:54           6:35

3.Igor Laurenzoni      4          1:07:05           6:42

4.Leandro Da Silva    5          1:09:29           6:57

5.Marcos Sonagli       6          1:09:46           6:59

6.Washington Silva   7          1:10:40           7:04

7.Merardo Fernández *         9          1:13:14           7:19

8.Eduardo Muchak     10        1:17:47           7:47

9.Joacir Farías            11        1:18:13           7:49

10.Luis Treviño         12        1:19:51           7:59

Clasificados: 40 (general: 90). Velocidad del ganador: 9,708 km/h. Nota: * atleta de Tierra del Fuego.

10 KILOMETROS * MUJERES

P/Atleta         G         Marca Km.

1.María Meyer           3          1:06:19           6:38

2.Silvia Palomo *       8          1:13:14           7:19

3.Luciana Aldo          13        1:20:49           8:05

4.Leticia Bentancur   17        1:24:47           8:29

5.Maia Silva   18        1:25:39           8:34

6.Romina Falcón        19        1:25:39           8:34

7.Ana Farías   20        1:26:30           8:39

8.Ana De Almeida     21        1:27:20           8:44

9.Caroline Mendes     22        1:28:31           8:51

10.Fernanda Amador 23        1:28:33           8:51

Clasificadas: 50 (general: 90). Velocidad de la ganadora: 9,047 km/h. Nota: * atleta de Tierra del Fuego.

