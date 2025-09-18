Breves deportivas

RIO GRANDE. El domingo 21 (concentración, 8:30; largada, 9:00), la Agrupación Atlética Fin del Mundo y el Rotary Club Isla Grande llevarán adelante el 15° Campeonato Provincial de 5 Kilómetros (13° Corrida Día Mundial de la Paz), con largada y llegada en el Poste de la Paz (avenida San Martín al 400).

Inscripción: $ 15.000 ($ 12:000 para Sub 20 y asociados a la AAFM). Informes: (2964) 515886.

Y el domingo 28 (concentración, 10:30; largada, 11:00) se realizarán los 10 kilómetros de la Independencia de Chile ($ 35.000), de mano de la Agrupación Nehuen Pullú. Informes: (2901) 402541/487708.

KARATE DO JKS – Rumbo a Concordia

El domingo 21 representantes de la Escuela de Karate Do JKS del Club Sergio Andrade, estarán en el Campeonato Nacional que se raliza en el Club Estudiantes de Concordia (Entre Ríos).

RIO GRANDE.- Milena Páez (8 años), Julián Clos (8 años), Melanie Danieli (9 años), Dante Sánchez (10 años), Joaquín Barraza (13 años), Jennifer Piedrabuena (14 años) en kyu (10° a 4°), el sábado 20; y Thomas Catrimil (15 años), Matías Genes (35 años), Américo Páez (32 años), Eliana Gómez (37 años) y Elías García (35 años) en Ranking (3° kyu a Da), el domingo 21, serán los representantes de la Escuela de Karate Do JKS del Club Sergio Andrade, en el Campeonato Nacional a realizarse en el Club Estudiantes de Concordia (Entre Ríos).

AJEDREZ – Cambio de planes

RIO GRANDE.- Los sábados 20 y 27 del presente mes, en ambos casos a las 14:00; 16:00; y 18:00, el Club de Ajedrez de Río Grande (CARG) hará disputar en su sede de María Auxiliadora 661 (patio interno, Chacra II) un Torneo Semirrápido IRT (suizo, 6 rondas, 30’ + 15”), cuyo valor de inscripción (para un máximo de 31 jugadores) asciende a $ 3.000 para socios, y a $ 6.000 para quienes no estén asociados. Informes: (2964) 529761/419577. El certamen sustituye a un Pensado (suizo, 7 rondas, 90’ + 30”), que iba a realizarse entre los domingos 14 y 28.

TAEKWONDO (WT) – Corazón de la Isla

El próximo sábado 20 la ciudad de Tolhuin recibirá a la sexta edición de la Copa Corazón de la Isla, de Taekwondo olímpico (WT).

RIO GRANDE.- La competencia tendrá por sede al Gimnasio Municipal Ezequiel Rivero, a partir de las 10:00, comenzando las luchas media hora más tarde. La entrada general tendrá un valor de $ 3.000.

Organiza la competencia la Asociación de Taekwondo Deportivo de Tolhuin, con el aval de la Asociación de Taekwondo Chacra IV, ente regulador de la disciplina en el ámbito provincial.