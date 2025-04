Brett Goldstein tiene una opinión muy particular de la temporada 4 de Ted Lasso: la comparó con un gato muerto

Brett Goldstein habló del regreso de Ted Lasso con una mezcla de risa, nostalgia y un gato que tal vez no era el suyo.

El mundo lloró el final de Ted Lasso en 2023, cuando todo indicaba que la tercera temporada sería la última. Nos despedimos de personajes entrañables, con una sensación de cierre que parecía definitiva. Pero, como suele suceder con las historias que tienen éxito, no era el fin que imaginábamos. Un año después, la querida serie de comedia fue renovada para una cuarta temporada y su regreso ha despertado emociones encontradas, incluso entre sus propios creadores.

Brett Goldstein, quien se puso en la piel del temperamental Roy Kent y que también es uno de los guionistas de la serie, compartió recientemente su desconcierto y asombro por este inesperado resurgir. Durante su participación en el podcast Wild Card, el actor reveló que ya están trabajando en la nueva entrega desde la sala de guionistas, aunque con una metáfora inquietante: comparó esta nueva temporada con un gato muerto que vuelve a la vida.

La comparación no es casual ni ligera. Goldstein contó la historia de un amigo de la universidad que, siendo niño, enterró a su gato tras un accidente. “Tenía un gato que murió. Amaba a su gato, y lo atropellaron, y lo enterraron, lo enterraron. Y él era un niño. Enterraron al gato en el jardín, y él estaba en la cama muy triste, muy angustiado y llorando, y rezó y rezó y deseó. ‘Ojalá el gato volviera’. Y luego el gato regresó, y resultó que el gato que enterraron no era su gato. Y pienso en eso todo el tiempo”, narró. Una imagen inquietante para expresar lo que siente con el regreso de la serie: una mezcla de incredulidad, ternura y algo de miedo.

“Lo enterramos, todos lloramos, hicimos un funeral. ¿Estás diciendo que podemos recuperar algo? Es demasiado poder”, afirmó Goldstein entre risas, pero con una sinceridad que deja ver la complejidad emocional de revivir algo que ya se había despedido con dignidad. La metáfora es clara: Ted Lasso cerró su ciclo, pero el amor del público y la insistencia del estudio lograron lo impensado.

Detrás de este regreso están nuevamente los cocreadores Jason Sudeikis, Bill Lawrence, Brendan Hunt y Joe Kelly. Y junto a Goldstein, también regresarán figuras clave como Hannah Waddingham, Juno Temple y Jeremy Swift. Aunque se han filtrado pocos detalles, se sabe que la cuarta temporada dará un giro importante: el equipo será ahora femenino y el espíritu del salto a lo desconocido será central en la trama.

Así, Ted Lasso vuelve, pero no igual. Como ese gato de la anécdota, quizá no sea exactamente el mismo que lloramos en 2023. Aun así, la emoción es inevitable. “Supongo que digo que me siento como ese niño”, admitió Goldstein.