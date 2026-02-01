Brasil registró en 2025 la desocupación más baja desde 2012

El índice de desocupación en Brasil se ubicó en 5,6 por ciento en 2025, el nivel más bajo desde el inicio de la serie histórica en 2012, informó el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE).

SAN PABLO (Xinhua/NA).- De acuerdo con el reporte del IBGE, el indicador de referencia retrocedió 1 punto porcentual frente a 2024, cuando fue de 6,6 por ciento, mientras que al cierre de 2025, en el trimestre concluido en diciembre, la desocupación se situó en 5,1 por ciento, el menor registro en toda la serie estadística.

La población desocupada totalizó 6,2 millones de personas en 2025, una reducción de cerca de 1 millón respecto a 2024, lo que representó una baja de 14,5 por ciento frente a los 7,2 millones registrados el año anterior.

El nivel de ocupación, que mide la proporción de personas empleadas en la población en edad de trabajar, alcanzó un récord de 59,1 por ciento en 2025, es decir, 0,5 puntos porcentuales por encima de 2024.

La población ocupada alcanzó a 103 millones de personas, lo que significó un récord desde que comenzó la medición estadística trimestral, mientras que la población subutilizada se calculó en 16,6 millones de personas, una baja de 10,8 por ciento frente al año anterior.

Dentro del mercado formal, los empleados del sector privado con contrato llegaron a 38,9 millones de personas, el mayor nivel de la serie, pero en contraste, los trabajadores sin contrato formal llegaron a 13,8 millones.

De acuerdo con el informe, el número de trabajadores por cuenta propia sumó 26,1 millones, un aumento del 2,4 por ciento respecto a 2024, mientras que la tasa de informalidad pasó de 39 por ciento en 2024 a 38,1 por ciento en 2025.

En cuanto al ingreso en Brasil, el promedio fue de 3.560 reales (más de 680 dólares) al mes, es decir, un incremento de 5,7 por ciento frente ciento a 2024.

La analista del IBGE, Adriana Beringuy, explicó a la prensa que el crecimiento del empleo acompañado estuvo por una mejora en la calidad de los vínculos laborales y un aumento del ingreso real de los trabajadores.

La reducción del desempleo en Brasil se concentró en sectores menos dependientes del crédito, lo que permitió que el mercado laboral se mantuviera fuerte, pese a la tasa de interés en su nivel más alto en 20 años del 15 por ciento anual.

El analista explicó que “el dinamismo económico” estuvo impulsado sobre todo por el aumento del ingreso de los trabajadores y no por una expansión del crédito o del consumo de bienes.

CRÉDITO IMAGEN DE PORTADA: Redes.