Brasil: lanzan Declaración de Belém sobre Industrialización Verde Global en la COP30

La 30ª Conferencia de las Partes (COP30) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, celebrada en Brasil, lanzó la Declaración de Belém sobre Industrialización Verde Global, una iniciativa multilateral destinada a crear un nuevo consenso internacional para acelerar la transición industrial hacia la sostenibilidad.

BELEM, BRASIL (Xinhua/NA).- La Declaración de Belém sobre Industrialización Verde Global presenta la visión compartida de gobiernos y socios para abordar la doble urgencia del cambio climático y la necesidad de un desarrollo económico justo.

El documento establece el compromiso con la industrialización verde como motor para alcanzar los objetivos climáticos globales y de desarrollo sostenible.

Reconoce que, para cumplir con el Acuerdo de París (2015), es esencial lograr una profunda reducción de emisiones en sectores industriales pesados ​​y expandir de forma rápida la fabricación de tecnologías limpias.

La transición energética mundial debe ser una oportunidad para fomentar la prosperidad compartida, generar empleo decente y preservar la integridad ambiental, al tiempo que se debe fortalecer la seguridad energética global.

El texto subraya la importancia de ampliar las oportunidades industriales verdes, priorizando de manera específica a las economías en desarrollo y emergentes.

La base de la Declaración es un pacto previo entre Brasil, Sudáfrica y Reino Unido en el Diálogo sobre Industrialización Verde Global (GGID), que solicitaba una cooperación multilateral fortalecida.

Esta cooperación se centrará en tres pilares clave: la creación de mercados líderes para productos bajos en carbono, el apoyo financiero para el Sur Global y la aceleración de la colaboración en tecnología e innovación.

Con el objetivo de unificar la acción internacional, la Declaración de Belém promueve el establecimiento de un mecanismo centralizado bajo la ONUDI (agencia especializada de la ONU) para rastrear e informar sobre el progreso de la industrialización verde.

La Declaración busca de manera esencial catalizar una industrialización global centrada en la energía renovable, acelerar la descarbonización y asegurar la estabilidad energética.

