Brasil ganó la Copa América

En duelo de invictos, Brasil se impuso por 2-1 a Argentina en la final de la Copa América de Futsal FIFA, que concluyó ayer en Luque (Paraguay).

BUENOS AIRES (Especial).- En la primera etapa, Joao Victor abrió el marcador para los futuros campeones, que sumaron 16 puntos en sus 6 presentaciones. A menos de 3’ del cierre, Matías Rosa igualó para los dirigidos por Matías Lucuix, en cuyo plantel estuvo el fueguino Nelson Barrientos (Boca Juniors). No obstante, segundos más tarde volvió a desnivelar Brasil, con un tanto de Dyego.

COPA AMERICA PARAGUAY 2026

Sábado 24 (1° fecha): Grupo A: Ecuador-Uruguay 2-2; Paraguay-Perú 1-3. Grupo B: Bolivia-Chile 0-4; Brasil-Colombia 2-2. Domingo 25 (2° fecha): Grupo A: Perú-Argentina 1-4; Ecuador-Paraguay 1-4. Grupo B: Colombia-Venezuela 2-3; Bolivia-Brasil 0-6. Lunes 26 (3° fecha): Grupo A:Perú-Ecuador 5-1; Argentina-Uruguay 1-1. Grupo B: Colombia-Bolivia 2-1; Venezuela-Chile 4-2. Martes 27: descanso. Miércoles 28 (4° fecha): Grupo A: Argentina-Ecuador 4-0; Uruguay–Paraguay 2-1. Grupo B: Venezuela-Bolivia 6-2; Chile-Brasil 0-2. Jueves 29 (5° fecha): Grupo A: Uruguay-Perú 1-2; Paraguay-Argentina 1-4. Grupo B: Chile-Colombia 2-2; Brasil-Venezuela 2-1. Posiciones: Grupo A: 1.Argentina 10 puntos (goles: 13-3); 2.Perú 9 (11-7); 3.Uruguay 5 (6-6); 4.Paraguay 3 (7-10); 5.Ecuador 1 (4-15). Grupo B: 1.Brasil 10 puntos (goles: 12-3); 2.Venezuela 9 (14-7); 3.Colombia 5 (8-8); 4.Chile 4 (8-8); 5.Bolivia 0 (3-18). Sábado 31: semifinales: Argentina (1° A)-Venezuela (2°B) 2-0; Brasil (1° B)-Perú (2° A) 4-2; 7° puesto: Paraguay (4° A)-Chile (4° B) 2-3; 9° puesto: Ecuador (5° A)-Bolivia (5° B) 2-0. Domingo 1° de febrero: 5° puesto: Uruguay (3° A)-Colombia (3° B) 2-3; 3° puesto: Venezuela-Perú 1-4; Final: Argentina-Brasil 1-2.