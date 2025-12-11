Brasil desarticuló redes internacionales que traficaban mujeres en Europa y Asia

La Policía Federal de Brasil (PF) desarticuló dos organizaciones criminales dedicadas al tráfico internacional de mujeres con fines de explotación sexual hacia países de Europa y Asia, en operativos que contaron con cooperación internacional de Europol y Interpol, donde se logró identificar a unas 100 víctimas.

BUENOS AIRES (NA).- Durante la denominada “Operación Rufiã”, las autoridades realizaron allanamientos y detenciones en el Distrito Federal y en el estado de Goiás, además de disponer el bloqueo de bienes por un valor estimado de hasta 58 millones de reales (unos 10,7 millones de dólares), según supo la Agencia Noticias Argentinas.

Una de las líderes del grupo fue detenida en Goiás y está acusada de mantener redes transnacionales con operaciones en países como Serbia, Jordania, Israel, Austria, Croacia, Emiratos Árabes Unidos y Montenegro.

En paralelo, la PF llevó adelante la “Operación Alicia” en conjunto con la Policía Nacional de España, con apoyo de Interpol, enfocada en una red que traficaba mujeres hacia España.

El operativo se realizó en ciudades como São Paulo, Ubatuba y Río das Ostras, donde se dispuso el bloqueo de 40 millones de reales (unos 7,4 millones de dólares) obtenidos de manera ilícita.

En esa causa, además, fueron rescatadas 33 mujeres, de las cuales 28 son brasileñas, como resultado de una operación previa realizada por autoridades españolas en junio último.

De acuerdo con datos del Ministerio de Justicia de Brasil, durante 2024 el 68% de las víctimas brasileñas de tráfico internacional fueron explotadas en países asiáticos como Filipinas y Laos, principalmente para trabajo esclavo en plataformas de apuestas, mientras que el 22% de los casos se registró en Europa.

