Brasil condena ante el Consejo de Seguridad de la ONU la agresión de EEUU contra Venezuela

El Gobierno de Brasil volvió a condenar durante la reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad de la ONU en su sede en Nueva York, el ataque militar de Estados Unidos en Venezuela del pasado 3 de enero, al sostener que pone en riesgo la paz en América Latina y el Caribe.

BRASILIA (Xinhua/NA).- El embajador brasileño ante la ONU, Sérgio Danese, afirmó en su discurso que no se puede aceptar el argumento de que “el fin justifica los medios”.

“Las Naciones Unidas establecieron como pilar del orden internacional la prohibición del uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, excepto en circunstancias estrictas”, afirmó.

El representante brasileño no mencionó de manera directa al presidente venezolano, Nicolás Maduro, capturado por fuerzas militares de Estados Unidos, pero mantuvo un fuerte tono crítico a la intervención estadounidense.

Subrayó que las normas que rigen la convivencia entre los Estados no admiten basadas en intereses o proyectos ideológicos, políticos, geopolíticos o de cualquier otro índole, además de que la agresión estadounidense pone en peligro la paz de la región.

Danese reafirmó la posición asumida por el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, luego de la agresión estadounidense.

Lula da Silva declaró que los ataques “traspasan una línea inaceptable”, que calificó como una “afrenta gravísima” a la soberanía venezolana y un precedente “extremadamente peligroso” para la comunidad internacional.

Brasil no es miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, lo que le impide votar en las deliberaciones, pero tiene el derecho a manifestarse como lo hizo en la reunión de este lunes en la sede del organismo internacional.

Nicaragua condena ante ONU agresión de EEUU contra Venezuela y exige respeto a la paz regional

MANAGUA (Xinhua/NA).- El Gobierno de Nicaragua condenó la agresión del Gobierno de Estados Unidos contra Venezuela y pidió al Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) llamar a la paz regional.

Durante la reunión de urgencia del organismo, en Nueva York, Jaime Hermida Castillo, representante permanente de Nicaragua ante la ONU, recordó que América Latina y el Caribe fueron declaradas zona de paz por la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), por lo que es un compromiso que debe respetarse sin excepción.

“Esta zona de paz debe ser absolutamente respetada por todos los gobiernos del mundo sin excepción y en especial por los miembros de este Consejo de Seguridad responsables por la paz y seguridad internacionales”, sostuvo.

Por otra parte, Hermida aseguró que el Gobierno de Nicaragua respalda lo expresado por la nombrada presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien solicitó la liberación inmediata de Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores.

“Todos los estados miembros de Naciones Unidas tenemos el deber de respetar el derecho internacional, el espíritu, los propósitos y principios de la carta de las Naciones Unidas, el derecho a la soberanía, la autodeterminación, la integridad territorial de los Estados, la no injerencia, la convivencia pacífica”, subrayó.

“El pueblo venezolano es el pueblo digno de Bolívar, de (Hugo) Chávez, de Maduro e históricamente indoblegable que defiende su soberanía y su derecho a la paz, Nicaragua siempre estará con Venezuela”, añadió.

CRÉDITO IMAGEN DE PORTADA: La subsecretaria general para Asuntos Políticos, Rosemary DiCarlo (c-frente), habla en una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad en nombre del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, en la sede de la ONU, en Nueva York, el 5 de enero de 2026. Guterres expresó el lunes su profunda preocupación por la falta de respeto al derecho internacional en la acción militar del sábado de Estados Unidos contra Venezuela. (Xinhua/Loey Felipe/UN Photo)