Brasil autoriza vuelos internacionales en el aeropuerto de Congonhas, en San Pablo

El Gobierno de Brasil autorizó la operación de vuelos internacionales en el aeropuerto de Congonhas, en la ciudad de San Pablo, actualmente dedicado a vuelos domésticos y considerado el segundo con mayor movimiento de pasajeros del país.

BUENOS AIRES (NA).- La autorización fue otorgada por la Secretaría Nacional de Aviación Civil (SAC), luego de analizar el proyecto presentado por la concesionaria del aeropuerto, la empresa española Aena, que prevé una ampliación integral de la terminal aérea para permitir la operación de vuelos internacionales a partir de 2028, principalmente hacia destinos de América del Sur, supo la Agencia Noticias Argentinas.

“El proyecto abre una enorme oportunidad de dar un nuevo salto en conectividad, desarrollo económico e integración regional”, sostuvo el director ejecutivo del aeropuerto de Congonhas, Kleber Meira, en redes sociales, al destacar la conveniencia de contar con un aeropuerto internacional céntrico dentro de la principal metrópoli del hemisferio sur.

El plan contempla la construcción de una nueva terminal de pasajeros, la ampliación de los puentes de embarque de 12 a 19, un nuevo patio de estacionamiento de aeronaves, hangares para aerolíneas y mejoras operativas. Debido a la longitud de la pista -1.940 metros-, Congonhas estará habilitado para vuelos internacionales de corta y media distancia, pero no para rutas transoceánicas.

Actualmente, el principal aeropuerto internacional de Brasil es el de Guarulhos, ubicado en un municipio vecino a San Pablo, que concentró históricamente los vuelos al exterior desde que comenzó a operar en la década de 1980. Congonhas, en cambio, no registra vuelos internacionales regulares desde ese período.

Aena asumió la concesión del aeropuerto en octubre de 2023 y proyecta elevar el flujo anual de pasajeros hasta los 29 millones hacia el final de la concesión, en 2053. En 2024, Congonhas registró más de 23 millones de pasajeros y actualmente está habilitado para realizar hasta 44 operaciones por hora.