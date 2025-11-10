Brasil anuncia finalización de ruta fluvial con salida al Pacífico para agilizar el comercio con Asia

Las obras de dragado de ríos amazónicos que conectarán el territorio brasileño con puertos del Pacífico en Colombia, Ecuador y Perú finalizarán este mes como una de las principales rutas de integración sudamericana estratégica para el comercio con Asia, afirmó la ministra de Planificación y Presupuesto brasileño, Simone Tebet.

SAN PABLO (Xinhua/NA).- “Estamos hablando de rutas que integran no solo países, sino también economías, cadenas productivas y pueblos”, dijo Tebet para la cadena brasileña de noticias Globo.

Las obras que finalizarán este mes están vinculadas al dragado del alto Solimoes, en el estado de Amazonas, en la zona norte de Brasil, en la zona fronteriza con Colombia y Perú.

El tramo conectará la región amazónica de Brasil con puertos de los países mencionados, lo que fortalecerá el intercambio regional y agilizará el flujo de cargas hacia el mercado asiático, al tener en cuenta que China es el principal socio comercial de Brasil.

La ministra de Planificación y Presupuesto de Brasil explicó que el dragado de ríos amazónicos forma parte del plan de Rutas de Integración Sudamericana, que en conjunto podría duplicar el comercio regional en los próximos años.

A decir de Tebet, la interconexión logística sudamericana será clave para una inserción más competitiva de la región del continente en el comercio global.

El programa contempla cinco rutas de integración, una de ellas que conectará el norte de Sudamérica (Brasil, Surinam, Guyana, Guayana Francesa y Venezuela) y la otra que enlazará la región sur, suroeste y centro de Brasil, que es la principal zona industrial y agrícola.

“Hace 10 años esta estructura era precaria. Faltaban aduana, dragado, señalización y seguridad en la frontera, lo que impidió el paso de muchos barcos”, mencionó la funcionaria respecto al proyecto, el cual cuenta con una inversión de 3.800 millones de reales (unos 675 millones de dólares) en recursos públicos y privados.

Los trabajos cuentan además con apoyo financiero de bancos latinoamericanos y sus resultados ya comienzan a notarse en la balanza comercial de la región.

CRÉDITO IMAGEN DE PORTADA: Ministra de Planificación y Presupuesto brasileño, Simone Tebet. Lula Marques/Agência Brasil