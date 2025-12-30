Brasil, a un paso de alcanzar el menor nivel de pobreza y desigualdad de su historia, dice ministro

Brasil está cerca de alcanzar el menor nivel de pobreza y desigualdad de su historia, gracias a la reanudación y fortalecimiento de las políticas sociales impulsadas por el Gobierno, según explicó el ministro de Desarrollo y Asistencia Social, Familia y Combate al Hambre de Brasil, Wellington Dias.

RIO DE JANEIRO, BRASIL (Xinhua/NA).- En una entrevista con el programa oficial “Voz do Brasil”, Dias afirmó que Brasil cerrará este año con menos del 1% de la población en situación de inseguridad alimentaria y con una tasa de pobreza extrema del 4,4%, el nivel más bajo de la historia del país y agregó que el menor índice anterior había sido del 5,2%.

El ministro recordó que en 2016 Brasil sufrió un retroceso económico y social que condujo al aumento del desempleo, la pobreza y el hambre, devolviendo al país al Mapa del Hambre de la ONU, del cual había salido en 2014.

Según el ministro, el número de personas en situación de pobreza y extrema pobreza alcanzó los 33 millones en aquel período, mientras que la proporción de población en situación de subnutrición alcanzó el 2,5%. Con la reanudación de las políticas sociales a partir de 2023, ese indicador se redujo al 1,7% en 2024, permitiendo que Brasil fuera nuevamente retirado del Mapa del Hambre de la ONU.

Destacó que más de 30 millones de personas dejaron de sufrir inseguridad alimentaria en apenas dos años, lo que calificó como la mayor contribución de un país a la reducción del hambre a nivel mundial, de acuerdo con datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Entre las principales herramientas para este avance, el ministro citó la reformulación y ampliación del programa Bolsa Familia, que dejó de ser solo un mecanismo de transferencia de ingresos para convertirse en una política integrada con las áreas de salud y educación.

Explicó que el programa garantiza recursos suficientes para la alimentación, con un valor promedio de unos 230 reales por persona, además de asegurar la permanencia de niños y jóvenes en la escuela y el acceso a servicios de salud y, de acuerdo con Dias, los resultados ya son visibles.

Aproximadamente tres millones de jóvenes, que en 2014 tenían entre 15 y 17 años, lograron abandonar la pobreza y la mayoría completó estudios de nivel técnico o superior. Actualmente, el programa atiende a más de 18 millones de hogares en todo el país.

El ministro también destacó la Alianza Global contra el Hambre y la Pobreza, lanzada durante la cumbre del G20 en Río de Janeiro, que busca acelerar el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, especialmente aquellos relacionados con la erradicación de la pobreza extrema y el hambre para 2030.

Dias añadió que medidas como la exención del impuesto sobre la renta para quienes ganan hasta 5.000 reales mensuales o el mecanismo de devolución de impuestos indirectos previsto en la reforma tributaria, que beneficiará especialmente a las familias con menos ingresos, tendrán efectos aún más significativos en 2026 y 2027.

“Brasil llegará a 2026 más preparado para crecer, mejorar la economía, la salud, la educación y la seguridad”, afirmó el ministro, quien enfatizó que el Gobierno apuesta por un trabajo integrado para combatir la desigualdad, reducir la violencia y consolidar los avances sociales logrados en los últimos años.

CRÉDITO IMAGEN DE PORTADA: Ministro Wellington Dias. Foto: Diego Campos/Secom-PR /gov.br