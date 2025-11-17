Boric expresó su “satisfacción” por la “jornada democrática” que vivió Chile

El presidente Gabriel Boric expresó hoy su “satisfacción” por la “jornada democrática” que vivió Chile este domingo, en que Jeanette Jara y José Kast pasaron a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

BUENOS AIRES (NA).- “Mi satisfacción por la impecable jornada democrática de hoy. Quiero saludar especialmente a la población que ha acudido masivamente a las urnas a ejercer el voto como derecho y como deber. Esto constituye un acto de responsabilidad y de compromiso con la patria común”, expresó el jefe de Estado.

Estos comicios fueron los primeros presidenciales desde la restauración del voto obligatorio, una medida que se adoptó debido a la baja participación en las elecciones anteriores bajo el sistema de voto optativo, describe una crónica del sitio Newsweek Argentina.

Boric agradeció a las autoridades de mesa y las fuerzas de seguridad que “resguardaron el desarrollo ordenado de este acto democrático”.

“Nuestro país puede decir y celebrar la solidez, la confianza y el eficaz funcionamiento de sus procesos electorales. Chile tiene una democracia sana, una democracia robusta que no podemos dejar de cuidar todos los días. La institucionalidad democrática chilena tiene que seguir siendo fortalecida por todos nuestros compatriotas”, enfatizó.

Además, felicitó a los candidatos parlamentarios que ganaron bancas en el Congreso chileno, diciendo: “Ya hemos visto, y la historia nos lo repite una y otra vez, que sólo mediante el diálogo democrático Chile puede saldar deudas históricas y proyectarse hacia el futuro con unidad, con cohesión social”.

En ese sentido, Boric instó a ambos debatir “con altura de miras, pensando siempre en lo mejor para Chile”.

“Confío en que el diálogo, el respeto, el cariño por Chile van a primar por sobre cualquier diferencia”, agregó.

Por otro lado, envió un mensaje a la población: “En la conciencia y en el voto libre e informado de cada uno de ustedes se juega esta fundamental decisión”.

“Chile se construye siempre de gobierno a gobierno, de generación a generación. Construimos sobre lo que nos negaron quienes estuvieron antes que nosotros y siempre vamos a enfrentar desafíos […] Queremos construir, independiente de quién esté en el gobierno, una patria que sea justa, una patria que sea solidaria, una patria que sea segura para todos y para todas sin exclusiones. Eso es lo que la democracia al final del día nos convoca”, resaltó.

CRÉDITO IMAGEN DE PORTADA: El presidente Gabriel Boric expresó hoy su «satisfacción» por la jornada democrática que vivió Chile este domingo, en que Jeanette Jara y José Kast pasaron a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Autor: @Presidencia_cl /NA.